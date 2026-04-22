Челси уволил тренера: известна сумма компенсации

Лондонский "Челси" официально объявил о прекращении сотрудничества с главным тренером Лиамом Росеньором. Решение принято на фоне неудачных результатов.

Об этом сообщил портал Новини.LIVE со ссылкой на пресс-службу клуба.

Лиам Росеньёр. фото: Reuters

"Челси" уволил тренера

В клубном заявлении подчеркнули, что благодарны Росеньйору и его штабу за проделанную работу после назначения посреди сезона. Руководство отметило, что уровень игры и результаты не соответствовали внутренним стандартам, несмотря на то, что сезон продолжается и задачи остаются актуальными.

В "Челси" отметили, что решение было непростым, но необходимым для изменения ситуации в заключительной части сезона. До конца сезона обязанности будет исполнять Калум Макфарлейн, который будет работать с действующим штабом.

Перед командой стоят задачи: борьба за места в еврокубках в чемпионате, а также максимальный результат в Кубке Англии. Клуб рассчитывает, что смена тренера позволит стабилизировать игру и улучшить результаты в ближайшее время.

"Челси" начал поиск нового главного тренера. В клубе отмечают, что следующее назначение должно быть долгосрочным и обеспечить стабильность развития команды.

По информации источников, Росеньйор получит компенсацию 4,6 млн евро. В его контракте был предусмотрен пункт, который позволяет клубу не выплачивать полную сумму в случае досрочного расторжения соглашения.

Сейчас "Челси" провел 34 матча в АПЛ, набрал 48 очков и занимает седьмое место. Команда сохраняет шансы попасть в еврокубки, однако конкуренция остается высокой.

