Гвардіола оцінив шанси Манчестер Сіті на перемогу в АПЛ

Гвардіола оцінив шанси Манчестер Сіті випередити Арсенал в АПЛ
Головний тренер "Манчестер Сіті" Хосеп Гвардіола прокоментував виступ команди в сезоні-2025/2026. Фахівець відзначив стабільність клубу та умови, в яких працює тренерський штаб. Ключовим фактором залишається внутрішня атмосфера та системний підхід.
Каталонський наставник наголосив на регулярній участі команди в боротьбі за трофеї, повідомляють Новини.LIVE із посиланням на The Guardian.
У поточному сезоні "Манчестер Сіті" зберігає шанси на кілька титулів. Команда вийшла у фінал Кубка Англії, де зіграє з "Челсі". У чемпіонаті Англії клуб посідає друге місце, маючи 70 очок після 33 матчів і дві гри в запасі відносно лідируючого "Арсеналу". Раніше команда вже виграла Кубок англійської ліги.
Як Гвардіола оцінив сезон для "Ман Сіті"
"Я не працював би тут 10 років, навіть якби вигравав усі ці трофеї, якби не сприятливе оточення. Я все ще відчуваю велику енергію і з задоволенням приходжу на роботу у вихідний. Мене потішило, що Гюндоган повернувся до нас із Барселони і сказав, що "Ман Сіті" є найкращим клубом. Якщо так говорять, значить, ми рухаємося в правильному напрямку", — пояснив тренер.
Гвардіола також наголосив на важливості стабільності в клубі. Команда зберігає єдиний підхід у тактиці та управлінні. Хосеп підкреслив, що саме це дає змогу "Манчестер Сіті" регулярно виступати в Лізі чемпіонів і боротися за титули. Тренер додав, що комфортне робоче середовище відіграє ключову роль в успіхах команди.
