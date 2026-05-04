Мілевський визнав силу Шахтаря після перемоги над Динамо

Колишній форвард збірної України Артем Мілевський прокоментував результат матчу між "Динамо" та "Шахтарем". Зустріч завершилася перемогою донецької команди з рахунком 2:1. Ексфутболіст оцінив рівень гри обох команд.

Мілевський зазначив, що результат поєдинку відображає поточну форму суперників, повідомляють Новини.LIVE з посиланням на "Спорт-Експрес".

"Шахтар" завдяки цій перемозі зміцнив позиції в турнірній таблиці УПЛ. Команда набрала 63 очки і збільшила відрив від найближчого переслідувача. Друге місце посідає ЛНЗ. Різниця між командами становить 10 балів.

Як Мілевський оцінив "Шахтар" та "Динамо"

Відомий у минулому футболіст визнав, що донецька команда здобула заслужену перемогу. Вона відігралася після голу Матвія Пономаренка та витримала тиск "Динамо" наприкінці матчу, коли "біло-сині" намагалися вирвати нічию.

"Буду небагатослівним. Як би я не ставився до свого рідного, улюбленого клубу — я обожнюю все, що пов'язано з "Динамо", але Шахтар сьогодні показав рівень. Неважливо, яка там логістика, скільки переїздів або в яких країнах ти граєш. Вони просто приїхали до Києва і закрили гру з рахунком 2:1", —- заявив Мілевський.

Експерт зазначив, що "Шахтар" упевнено провів матч навіть з урахуванням ротації складу. Артем підкреслив, що виступ "гірників" підтверджує її рівень, зокрема й на міжнародній арені.

