Головна Спорт Мілевський несподівано похвалив Шахтар після перемоги над Динамо

Дата публікації: 4 травня 2026 12:01
Мілевський визнав силу Шахтаря після перемоги над Динамо
Матвій Пономаренко (праворуч) бореться за м'яч. Фото: пресслужба "Динамо"

Колишній форвард збірної України Артем Мілевський прокоментував результат матчу між "Динамо" та "Шахтарем". Зустріч завершилася перемогою донецької команди з рахунком 2:1. Ексфутболіст оцінив рівень гри обох команд.

Мілевський зазначив, що результат поєдинку відображає поточну форму суперників, повідомляють Новини.LIVE з посиланням на "Спорт-Експрес".

"Шахтар" завдяки цій перемозі зміцнив позиції в турнірній таблиці УПЛ. Команда набрала 63 очки і збільшила відрив від найближчого переслідувача. Друге місце посідає ЛНЗ. Різниця між командами становить 10 балів.

Николай Матвиенко
Капітан "Шахтаря" Микола Матвієнко у грі. Фото: пресслужба "Динамо"

Як Мілевський оцінив "Шахтар" та "Динамо"

Відомий у минулому футболіст визнав, що донецька команда здобула заслужену перемогу. Вона відігралася після голу Матвія Пономаренка та витримала тиск "Динамо" наприкінці матчу, коли "біло-сині" намагалися вирвати нічию.

"Буду небагатослівним. Як би я не ставився до свого рідного, улюбленого клубу — я обожнюю все, що пов'язано з "Динамо", але Шахтар сьогодні показав рівень. Неважливо, яка там логістика, скільки переїздів або в яких країнах ти граєш. Вони просто приїхали до Києва і закрили гру з рахунком 2:1", —- заявив Мілевський.

Експерт зазначив, що "Шахтар" упевнено провів матч навіть з урахуванням ротації складу. Артем підкреслив, що виступ "гірників" підтверджує її рівень, зокрема й на міжнародній арені.

Нагадаємо, у "Манчестер Юнайтед" присвятили перемогу над "Ліверпулем" Алексу Фергюсону, який потрапив до лікарні.

Раніше Новини.LIVE цитували Хосепа Гвардіолу, який оцінив шанс "Манчестер Сіті" виграти АПЛ.

ФК Шахтар Артем Мілевський Динамо
Максим Яворницький - Редактор, спортивна редакція
Максим Яворницький
