Главная Спорт Поворознюк объяснил, почему изменил мнение о Ярмоленко

Поворознюк объяснил, почему изменил мнение о Ярмоленко

Дата публикации 4 мая 2026 12:45
Поворознюк рассказал, за что уважает Ярмоленко
Андрей Ярмоленко готовится к матчу. Фото: пресс-служба "Динамо"

Президент "Ингульца" Александр Поворознюк прокомментировал перспективы Андрея Ярмоленко в борьбе за рекорд результативности в УПЛ. Футболист "Динамо" входит в число лучших бомбардиров в истории турнира. На данный момент он занимает третье место по количеству забитых мячей.

До рекорда остается минимальное расстояние, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на Blik.

На счету Андрея Ярмоленко 121 гол в чемпионатах Украины. Впереди находятся Сергей Ребров с 123 мячами и Максим Шацких с 124 голами. При сохранении игровой практики ветеран "бело-синих" может улучшить свои показатели уже в ближайших матчах. Теоретически он способен выйти на первое место в текущем сезоне. 

Андрей Ярмоленко
Андрей Ярмоленко в матче с "Шахтером". Фото: пресс-служба "Динамо"

Поворознюк ждет падение рекорда Шацких

"Если Ярмоленко будет играть, то достижение он побьет еще в этом сезоне. Это абсолютно реально. По Андрею скажу одно: талант и мастерство не пропьешь! Здесь оно или есть, или его нет. Я раньше говорил, что ему уже на пенсию пора, но сейчас думаю, что его и в сборную нужно брать ради того, чтобы хотя бы на 10–15 минут выпускать и он будет делать свое дело", — заявил Поворознюк.

Владелец "Ингульца" отметил, что несмотря на возраст, Андрей Ярмоленко сохраняет высокий уровень мастерства. Он подчеркнул, что такие качества позволяют игроку оставаться полезным для команды. 

Максим Яворницкий - Редактор, спортивная редакция

Максим Яворницкий
