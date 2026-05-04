Поворознюк рассказал, за что уважает Ярмоленко

Поворознюк объяснил, почему изменил мнение о Ярмоленко
Президент "Ингульца" Александр Поворознюк прокомментировал перспективы Андрея Ярмоленко в борьбе за рекорд результативности в УПЛ. Футболист "Динамо" входит в число лучших бомбардиров в истории турнира. На данный момент он занимает третье место по количеству забитых мячей.
До рекорда остается минимальное расстояние, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на Blik.
На счету Андрея Ярмоленко 121 гол в чемпионатах Украины. Впереди находятся Сергей Ребров с 123 мячами и Максим Шацких с 124 голами. При сохранении игровой практики ветеран "бело-синих" может улучшить свои показатели уже в ближайших матчах. Теоретически он способен выйти на первое место в текущем сезоне.
Поворознюк ждет падение рекорда Шацких
"Если Ярмоленко будет играть, то достижение он побьет еще в этом сезоне. Это абсолютно реально. По Андрею скажу одно: талант и мастерство не пропьешь! Здесь оно или есть, или его нет. Я раньше говорил, что ему уже на пенсию пора, но сейчас думаю, что его и в сборную нужно брать ради того, чтобы хотя бы на 10–15 минут выпускать и он будет делать свое дело", — заявил Поворознюк.
Владелец "Ингульца" отметил, что несмотря на возраст, Андрей Ярмоленко сохраняет высокий уровень мастерства. Он подчеркнул, что такие качества позволяют игроку оставаться полезным для команды.
Напомним, наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола объяснил, кому обязан своими достижениями в АПЛ.
Ранее Новини.LIVE писали о том, что сэр Алекс Фергюсон был доставлен в больницу перед важной для "МЮ" игрой.