Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїДім та городШтабРинок праціСвіт туризмуМодаКультРинок нерухомостіГламурСтильТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУВійнаМентальне здоровяГороскопFashionЄвробаченняНацвідбірПередоваМандриТрадиціїПогодаПолітикаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаАвтоКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаВійськоХронікиЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксЗдоров'яУкраїна АрхівРезервОгоПризовЕкономісткухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Новини дня
Політика
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Стиль
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Спорт Поворознюк пояснив, чому змінив думку про Ярмоленка

Поворознюк пояснив, чому змінив думку про Ярмоленка

Ua ru
Дата публікації: 4 травня 2026 12:45
Поворознюк розповів, за що поважає Ярмоленка
Андрій Ярмоленко готується до матчу. Фото: пресслужба "Динамо"

Президент "Інгульця" Олександр Поворознюк прокоментував перспективи Андрія Ярмоленка в боротьбі за рекорд результативності в УПЛ. Футболіст "Динамо" входить до числа найкращих бомбардирів в історії турніру. На даний момент він посідає третє місце за кількістю забитих м'ячів.

До рекорду залишається мінімальна відстань, повідомляють Новини.LIVE з посиланням на Blik.

На рахунку Андрія Ярмоленка 121 гол у чемпіонатах України. Попереду перебувають Сергій Ребров з 123 м'ячами і Максим Шацьких з 124 голами. За умови збереження ігрової практики ветеран "біло-синіх" може поліпшити свої показники вже в найближчих матчах. Теоретично він здатен вийти на перше місце в поточному сезоні.

Андрей Ярмоленко
Андрій Ярмоленко в матчі з "Шахтарем". Фото: пресслужба "Динамо"

Поворознюк чекає на падіння рекорду Шацьких

"Якщо Ярмоленко гратиме, то досягнення він поб'є ще в цьому сезоні. Це абсолютно реально. Щодо Андрія скажу одне: талант і майстерність не проп'єш! Тут він або є, або його немає. Я раніше говорив, що йому вже на пенсію пора, але зараз думаю, що його і в збірну потрібно брати заради того, щоб хоча б на 10-15 хвилин випускати і він буде робити свою справу", — заявив Поворознюк.

Власник "Інгульця" зауважив, що попри вік, Андрій Ярмоленко зберігає високий рівень майстерності. Він підкреслив, що такі якості дають змогу гравцеві залишатися корисним для команди.

Читайте також:

Нагадаємо, наставник "Манчестер Сіті" Хосеп Гвардіола пояснив, кому зобов'язаний своїми досягненнями в АПЛ.

Раніше Новини.LIVE писали про те, що сера Алекса Фергюсона доправили до лікарні перед важливою для "МЮ" грою.

Ваша пробна версія Premium закінчилася

Динамо Андрій Ярмоленко Олександр Поворознюк
Максим Яворницький - Редактор, спортивна редакція
Автор:
Максим Яворницький
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації