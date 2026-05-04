Поворознюк розповів, за що поважає Ярмоленка

Андрій Ярмоленко готується до матчу. Фото: пресслужба "Динамо"

Президент "Інгульця" Олександр Поворознюк прокоментував перспективи Андрія Ярмоленка в боротьбі за рекорд результативності в УПЛ. Футболіст "Динамо" входить до числа найкращих бомбардирів в історії турніру. На даний момент він посідає третє місце за кількістю забитих м'ячів.

До рекорду залишається мінімальна відстань.

На рахунку Андрія Ярмоленка 121 гол у чемпіонатах України. Попереду перебувають Сергій Ребров з 123 м'ячами і Максим Шацьких з 124 голами. За умови збереження ігрової практики ветеран "біло-синіх" може поліпшити свої показники вже в найближчих матчах. Теоретично він здатен вийти на перше місце в поточному сезоні.

Андрій Ярмоленко в матчі з "Шахтарем". Фото: пресслужба "Динамо"

Поворознюк чекає на падіння рекорду Шацьких

"Якщо Ярмоленко гратиме, то досягнення він поб'є ще в цьому сезоні. Це абсолютно реально. Щодо Андрія скажу одне: талант і майстерність не проп'єш! Тут він або є, або його немає. Я раніше говорив, що йому вже на пенсію пора, але зараз думаю, що його і в збірну потрібно брати заради того, щоб хоча б на 10-15 хвилин випускати і він буде робити свою справу", — заявив Поворознюк.

Власник "Інгульця" зауважив, що попри вік, Андрій Ярмоленко зберігає високий рівень майстерності. Він підкреслив, що такі якості дають змогу гравцеві залишатися корисним для команди.

