Поворознюк розповів, за що поважає Ярмоленка

Поворознюк пояснив, чому змінив думку про Ярмоленка
Президент "Інгульця" Олександр Поворознюк прокоментував перспективи Андрія Ярмоленка в боротьбі за рекорд результативності в УПЛ. Футболіст "Динамо" входить до числа найкращих бомбардирів в історії турніру. На даний момент він посідає третє місце за кількістю забитих м'ячів.
До рекорду залишається мінімальна відстань, повідомляють Новини.LIVE з посиланням на Blik.
На рахунку Андрія Ярмоленка 121 гол у чемпіонатах України. Попереду перебувають Сергій Ребров з 123 м'ячами і Максим Шацьких з 124 голами. За умови збереження ігрової практики ветеран "біло-синіх" може поліпшити свої показники вже в найближчих матчах. Теоретично він здатен вийти на перше місце в поточному сезоні.
Поворознюк чекає на падіння рекорду Шацьких
"Якщо Ярмоленко гратиме, то досягнення він поб'є ще в цьому сезоні. Це абсолютно реально. Щодо Андрія скажу одне: талант і майстерність не проп'єш! Тут він або є, або його немає. Я раніше говорив, що йому вже на пенсію пора, але зараз думаю, що його і в збірну потрібно брати заради того, щоб хоча б на 10-15 хвилин випускати і він буде робити свою справу", — заявив Поворознюк.
Власник "Інгульця" зауважив, що попри вік, Андрій Ярмоленко зберігає високий рівень майстерності. Він підкреслив, що такі якості дають змогу гравцеві залишатися корисним для команди.
Нагадаємо, наставник "Манчестер Сіті" Хосеп Гвардіола пояснив, кому зобов'язаний своїми досягненнями в АПЛ.
Раніше Новини.LIVE писали про те, що сера Алекса Фергюсона доправили до лікарні перед важливою для "МЮ" грою.