Головна Спорт Збірна України може переїхати на базу Динамо

Дата публікації: 4 травня 2026 14:39
Динамо запропонувало базу в Конча-Заспі для збірної України
Головний тренер "Динамо" Ігор Костюк. Фото: пресслужба клубу

Київське "Динамо" запропонувало Українській асоціації футболу свою тренувальну базу для підготовки національної команди. Йдеться про збір перед червневими товариськими матчами. "Синьо-жовті" можуть провести одразу два поєдинки.

Столичний клуб готовий був надати інфраструктуру безоплатно, повідомляють Новини.LIVE із посиланням на "ТаТоТаке".

Основним варіантом для проведення збору розглядається Emily Resort у Львові. Цей об'єкт вважається пріоритетним через логістику. При цьому пропозиція "Динамо" залишається актуальною. Варіант із Києвом не виключається в майбутньому.

База Динамо Киев
База київського "Динамо". Фото: прес-служба клубу

Де готуватиметься збірна України

База "Динамо" в Конча-Заспі відповідає вимогам для підготовки національної команди. Клуб висловив готовність надати умови без фінансових витрат для асоціації. Незважаючи на це, вибір може бути зроблено на користь іншого місця. Рішення залежить від логістики та організаційних чинників.

Збірна України, яка незабаром офіційно отримає нового тренера, у перший день літа-2026 може провести два товариські поєдинки. Суперниками "синьо-жовтих" мають стати команди Польщі та Данії.

футбол Збірна України з футболу Динамо
Максим Яворницький - Редактор, спортивна редакція
Автор:
Максим Яворницький
