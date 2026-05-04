Головна Спорт До штабу Мальдери може увійти легендарний гравець збірної України

До штабу Мальдери може увійти легендарний гравець збірної України

Дата публікації: 4 травня 2026 15:17
Степаненко може увійти до штабу збірної України за Мальдера
Тарас Степаненко у збірній України. Фото: instagram.com/tarasstepanenko/

Півзахисник "Колоса" Тарас Степаненко може увійти до тренерського штабу збірної України з футболу. Кандидатура гравця розглядається в контексті можливого призначення нового наставника. Офіційно ім'я наступника Сергія Реброва біля керма "синьо-жовтих" не називалося.

Очікується, що збірну може очолити Андреа Мальдера, повідомляють Новини.LIVE із посиланням на "ТаТоТаке".

Італійського фахівця розглядають як основного претендента на посаду головного тренера збірної України. У штабі Андреа Мальдери планується присутність українських фахівців. Це пов'язано з необхідністю адаптації та комунікації всередині команди.

Тарас Степаненко
Тарас Степаненко в "Шахтарі". Фото: instagram.com/tarasstepanenko/

Роль Степаненка в можливому штабі

Колишній капітан "Шахтаря" розглядається не тільки як помічник з ігрових аспектів. Відзначається його досвід і розуміння процесів за межами тактики. Зокрема, йдеться про роботу з психологією та фізичними навантаженнями.

Степаненко перейшов у "Колос" взимку на правах вільного агента. У поточному сезоні він провів чотири матчі в чемпіонаті України. Контракт 36-річного футболіста розрахований до кінця сезону 2025/26.

Збірна України з футболу Тарас Степаненко Андреа Малдера
Максим Яворницький - Редактор, спортивна редакція
Автор:
Максим Яворницький
