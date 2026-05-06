Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціСвіт туризмуМодаКультРинок нерухомостіГламурСтильТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУМентальне здоровяЕкономіка 2024ГороскопFashionЄвробаченняФінансистНацвідбірМобілізаціяПередоваМандриПризовЕкономістТрадиціїВалютаПогодаПолітикаВійнаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаАвтоКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокПромоНерухомістьЕксклюзивХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Новини дня
Політика
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Стиль
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Спорт Мальдера визначився зі складом свого штабу в збірній України

Мальдера визначився зі складом свого штабу в збірній України

Ua ru
Дата публікації: 6 травня 2026 17:01
Мальдера обрав фахівців для роботи в тренерському штабі збірної України
Андреа Мальдера під час роботи в "Брайтоні". Фото: John Walton/PA Images via Getty Images

Передбачуваний новий головний тренер збірної України Андреа Мальдера вже знає, кого покличе в асистенти. У штабі наставника буде як мінімум один іноземець. Йдеться про італійця.

Мальдера може очолити збірну України в червні, повідомляють Новини.LIVE із посиланням на "Динамоманію".

Наставник збірної України Сергій Ребров найближчими тижнями залишить команду після трьох років роботи. Його контракт близький до завершення. Після цього "синьо-жовтих" уперше в історії може очолити закордонний фахівець.

Що відомо про новий штаб збірної України

Асистенти Сергія Реброва підуть у відставку разом із тренером. У Андреа Мальдери буде своя команда. До неї увійде щонайменше один італійський фахівець, ім'я якого поки що не називається.

Також відомо, що 54-річний Андреа Мальдера заручиться підтримкою Рустама Худжамова та Гліба Платова. Також стверджувалося, що до тренерського штабу нового наставника може увійти Тарас Степаненко.

Читайте також:

Сам Андреа Мальдера вже працював у збірній України з 2016 по 2021 роки. Він був асистентом Андрія Шевченка. Після цього італієць допомагав Роберто Де Дзербі в "Брайтоні" та "Марселі".

Нагадаємо, Новини.LIVE представили дівчину Ріко Верхувена, яка допомагає йому готуватися до бою з Олександром Усиком.

Раніше Новини.LIVE писали, що переможець протистояння Тайсона Ф'юрі та Ентоні Джошуа отримає унікальний приз

Збірна України з футболу Гліб Платов Андреа Малдера
Володимир Соборний - Редактор, спортивний оглядач
Автор:
Володимир Соборний
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації