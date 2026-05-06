Мальдера обрав фахівців для роботи в тренерському штабі збірної України

Андреа Мальдера під час роботи в "Брайтоні". Фото: John Walton/PA Images via Getty Images

Передбачуваний новий головний тренер збірної України Андреа Мальдера вже знає, кого покличе в асистенти. У штабі наставника буде як мінімум один іноземець. Йдеться про італійця.

Мальдера може очолити збірну України в червні, повідомляють Новини.LIVE із посиланням на "Динамоманію".

Наставник збірної України Сергій Ребров найближчими тижнями залишить команду після трьох років роботи. Його контракт близький до завершення. Після цього "синьо-жовтих" уперше в історії може очолити закордонний фахівець.

Що відомо про новий штаб збірної України

Асистенти Сергія Реброва підуть у відставку разом із тренером. У Андреа Мальдери буде своя команда. До неї увійде щонайменше один італійський фахівець, ім'я якого поки що не називається.

Також відомо, що 54-річний Андреа Мальдера заручиться підтримкою Рустама Худжамова та Гліба Платова. Також стверджувалося, що до тренерського штабу нового наставника може увійти Тарас Степаненко.

Сам Андреа Мальдера вже працював у збірній України з 2016 по 2021 роки. Він був асистентом Андрія Шевченка. Після цього італієць допомагав Роберто Де Дзербі в "Брайтоні" та "Марселі".

