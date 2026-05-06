Дівчина Верхувена показала тренування перед боєм з Усиком

Дівчина-красуня Верхувена показала, як готує коханого до бою з Усиком
Кохана чемпіона Glory у надважкій вазі Ріко Верхувена Наомі ван Бім знову привернула увагу фанатів єдиноборств. Вона опублікувала серію фото та відео, на яких демонструє тренування разом із хлопцем перед його поєдинком з Олександром Усиком.
Відповідні кадри з’явилися на її сторінці в Instagram, повідомляє портал Новини.LIVE.
Кохана особисто тренує Верхувена
На опублікованих відео видно, як пара виконує вправи на прес, кардіо та функціональну витривалість. Верхувен активно працює разом із Наомі, яка фактично виступає не лише як партнерка, а й як персональна тренерка. Вона контролює техніку виконання вправ і задає темп тренуванню, що підкреслює її роль у підготовці спортсмена.
Наомі має досвід у фітнес-індустрії та розвиває власний бренд NVB. Вона працює тренеркою і консультанткою з харчування, допомагаючи клієнтам поєднувати фізичні навантаження з правильним раціоном. Саме цей підхід вона застосовує у роботі з Верхувеном.
Особисте життя пари також залишається в центрі уваги. Вони регулярно діляться спільними моментами з тренувань і подорожей, формуючи образ однієї з найвідоміших пар у кікбоксингу.
Верхувен є багаторічним домінатором Glory у надважкій вазі, а його бій з Усиком викликає значний інтерес серед уболівальників бойових видів спорту.
Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE інформував про деталі трансляції в Україні поєдинку між Усиком та Верхувеном, зокрема час початку та платформи для перегляду.
Також Новини.LIVE повідомляв, що Верхувен отримав ушкодження під час підготовки, але це не завадило продовженню тренувального процесу перед боєм.