Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїДім та городШтабРинок праціСвіт туризмуМодаКультРинок нерухомостіГламурСтильТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУВійнаМентальне здоровяГороскопFashionЄвробаченняНацвідбірПередоваМандриТрадиціїПогодаПолітикаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаАвтоКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаВійськоХронікиЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксЗдоров'яУкраїна АрхівРезервОгоПризовЕкономісткухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Новини дня
Політика
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Стиль
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Спорт Дівчина-красуня Верхувена показала, як готує коханого до бою з Усиком

Дівчина-красуня Верхувена показала, як готує коханого до бою з Усиком

Ua ru
Дата публікації: 6 травня 2026 08:25
Дівчина Верхувена показала тренування перед боєм з Усиком
Наомі ван Бім та Ріко Верхувен. Фото: instagram.com/naomyvanbeem

Кохана чемпіона Glory у надважкій вазі Ріко Верхувена Наомі ван Бім знову привернула увагу фанатів єдиноборств. Вона опублікувала серію фото та відео, на яких демонструє тренування разом із хлопцем перед його поєдинком з Олександром Усиком.

Відповідні кадри з’явилися на її сторінці в Instagram, повідомляє портал Новини.LIVE.

Наоми ван Бим и Рико Верхувен
Наомі ван Бім. Фото: instagram.com/naomyvanbeem

Кохана особисто тренує Верхувена

На опублікованих відео видно, як пара виконує вправи на прес, кардіо та функціональну витривалість. Верхувен активно працює разом із Наомі, яка фактично виступає не лише як партнерка, а й як персональна тренерка. Вона контролює техніку виконання вправ і задає темп тренуванню, що підкреслює її роль у підготовці спортсмена.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Наомі має досвід у фітнес-індустрії та розвиває власний бренд NVB. Вона працює тренеркою і консультанткою з харчування, допомагаючи клієнтам поєднувати фізичні навантаження з правильним раціоном. Саме цей підхід вона застосовує у роботі з Верхувеном.

Наоми ван Бим и Рико Верхувен
Наомі ван Бім та Ріко Верхувен. Фото: instagram.com/naomyvanbeem

Особисте життя пари також залишається в центрі уваги. Вони регулярно діляться спільними моментами з тренувань і подорожей, формуючи образ однієї з найвідоміших пар у кікбоксингу.

Читайте також:
Наоми ван Бим и Рико Верхувен
Наомі ван Бім та Ріко Верхувен. Фото: instagram.com/naomyvanbeem

Верхувен є багаторічним домінатором Glory у надважкій вазі, а його бій з Усиком викликає значний інтерес серед уболівальників бойових видів спорту.

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE інформував про деталі трансляції в Україні поєдинку між Усиком та Верхувеном, зокрема час початку та платформи для перегляду.

Також  Новини.LIVE повідомляв, що Верхувен отримав ушкодження під час підготовки, але це не завадило продовженню тренувального процесу перед боєм.

українські боксери Ріко Верхувен Бій Усик — Верхувен
Андрій Андрущак - Редактор
Автор:
Андрій Андрущак
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації