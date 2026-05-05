Бій Усик — Верхувен: де та коли дивитися в Україні

Олександр Усик та Ріко Верхувен під час битви поглядів. Фото: Richard Pelham/Getty Images

Українська платформа "Київстар ТВ" отримала права на трансляцію бою Олександра Усика проти Ріко Верхувена. Поєдинок відбудеться 23 травня в Гізі. В Україні бій буде доступний з українським коментарем.

Трансляція пройде в рамках платного пакету платформи, повідомляють Новини.LIVE з посиланням на прес-службу "Київстар".

Глядачі в Україні зможуть побачити не тільки головний бій вечора за участю Олександра Усика та Ріко Верхувена. Платформа покаже повний файткард події. Також передбачено додатковий контент перед поєдинком. Йдеться про пресконференцію та офіційну процедуру зважування.

Що відомо про трансляцію та бій Усик — Верхувен

Трансляція буде доступна користувачам із підпискою на пакет Преміум HD. Також бій зможуть подивитися глядачі з тарифами, що включають розширений спортивний контент. Окремий канал буде присвячений подіям навколо поєдинку Олександра Усика з Ріко Верхувеном. На ньому покажуть матеріали, пов'язані з підготовкою бійців.

На кону поєдинку стоятимуть титули The Ring та WBC у суперважкій вазі, що належать Усику. Український боксер підходить до бою з рекордом 24 перемоги без поразок. Його суперник Ріко Верхувен відомий виступами в кікбоксингу.

Читайте також:

Раніше Новини.LIVE публікували фотографії Катерини Усик з відвертої зйомки в елегантному вбранні.

Крім того, видання повідомляло про травму Ріко Верхувена, отриману напередодні поєдинку з Олександром Усиком.