Головна Спорт Усик може провести бій із Кабаєлом у Німеччині

Усик може провести бій із Кабаєлом у Німеччині

Дата публікації: 3 травня 2026 16:33
Турки Аль аш-Шейх наполягає на проведенні бою Усика з Кабаєлом
Олександр Усик (праворуч) демонструє чемпіонський пояс. Фото: Reuters/Matthew Childs

Володар титулів WBC, WBA та IBF Олександр Усик може провести наступний бій проти Агіта Кабаєла. Ініціатором переговорів виступає глава розважального відомства Саудівської Аравії Туркі Аль аш-Шейх. Можливий поєдинок розглядається як титульний бій за версією The Ring.

Поєдинок відбудеться в разі перемоги Олександра Усика над Ріко Верхувеном у Єгипті, повідомляють Новини.LIVE з посиланням на The Ring.

Сторони планують обговорити організацію бою пізніше цього року. Як імовірне місце проведення розглядають Німеччину, звідки родом Агіт Кабаєл. Йдеться про поєдинок у суперважкій вазі між чинним чемпіоном та тимчасовим володарем титулу WBC. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Умова для переговорів про бій

Конкретні терміни можуть залежати від поєдинку, який відбудеться наприкінці травня біля пірамід Гізи. Олександр Усик захищатиме пояс за версією WBC у бою з кікбоксером Ріко Верхувеном. Перемога зобов'яже українця вести переговори про наступний поєдинок.

Ні сам Олександр Усик, ні його команда не підтверджували цю інформацію. Чемпіон світу зберігає інтригу з приводу наступного суперника, хоча не збирається найближчими роками на пенсію. Не виключено, що у 2026 році йому доведеться провести два бої.

Андрій Андрущак - Редактор
Автор:
Андрій Андрущак
