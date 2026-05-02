Головна Спорт Гвоздик дав прогноз щодо протистояння Усика з Верхувеном

Гвоздик дав прогноз щодо протистояння Усика з Верхувеном

Дата публікації: 2 травня 2026 14:10
Гвоздик назвав головну небезпеку для Усика в бою з Верхувеном
Олександр Усик готується до бою. Фото: instagram.com/usykaa/

Відомий український боксер Олександр Гвоздик спрогнозував можливий розвиток подій у довгоочікуваному протистоянні Олександра Усика та Ріко Верхувена. Чемпіон світу зустрінеться з нідерландським кікбоксером у Єгипті. Поєдинок відбудеться 23 травня.

Гвоздик вважає, що це випробування може стати важким для Усика, повідомляють Новини.LIVE з посиланням на Lucky Punch.

Уперше в кар'єр чемпіон світу в надважкій вазі Олександр Усик проведе поєдинок із представником іншого виду спорту. Ріко Верхувен досяг великих успіхів у кікбоксингу, і тепер вийде на ринг з українцем у бою за чемпіонський пояс WBC.

Александр Усик и Александр Гвоздик
Олександр Усик та Олександр Гвоздик. Фото: instagram.com/usykaa/

Що Гвоздик сказав про бій Усик - Верхувен

Колишній чемпіон світу Олександр Гвоздик вважає, що його співвітчизник уже домігся права проводити поєдинки з ким вважатиме за потрібне. На думку боксера, бій із представником кікбоксингу підвищить інтерес до обох видів спорту. Але це не означає, що на Олександра Усика чекає легка перемога.

"Це все одно буде важка робота. Усику важливо витримати темп суперника в перші три-п'ять раундів. Після цього поєдинок пройде в односторонньому порядку", — заявив Гвоздик.

Андрій Андрущак - Редактор
Автор:
Андрій Андрущак
