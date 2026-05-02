Гвоздик назвал главную опасность для Усика в бою с Верхувеном

Александр Усик готовится к бою.

Известный украинский боксер Александр Гвоздик спрогнозировал возможное развитие событий в долгожданном противостоянии Александра Усика и Рико Верхувена. Чемпион мира встретится с нидерландским кикбоксером в Египте. Поединок состоится 23 мая.

Гвоздик считает, что это испытание может стать тяжелым для Усика, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на Lucky Punch.

Впервые в карьер чемпион мира в сверхтяжелом весе Александр Усик проведет поединок с представителем другого вида спорта. Рико Верхувен достиг больших успехов в кикбоксинге, и теперь выйдет на ринг с украинцем в бою за чемпионский пояс WBC.

Александр Усик и Александр Гвоздик.

Что Гвоздик сказал про бой Усик — Верхувен

Бывший чемпион мира Александр Гвоздик считает, что его соотечественник уже добился права проводить поединки с кем посчитает нужным. По мнению боксера, бой с представителем кикбоксинга повысит интерес к обоим видам спорта. Но это не означает, что Александра Усика ждет легкая победа.

"Это все равно будет тяжелая работа. Усика важно выдержать темп соперника в первые три-пять раундов. После этого поединок пройдет в одностороннем порядке", — заявил Гвоздик.

