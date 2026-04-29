Джейк Пол собрался сразиться с Усиком по правилам ММА

Джейк Пол заявил о бое с Усиком по правилам ММА
Американский блогер и боксер Джейк Пол сообщил о возможном поединке с Александром Усиком. Команда украинского чемпиона рассматривает бой по правилам ММА. Однако бой состоится не в 2026 году.
Заявление прозвучало в интервью YouTube-каналу Complex News, сообщает портал Новини.LIVE.
Конкретные сроки и договоренности на данный момент отсутствуют. Джейк Пол отметил, что идея поединка обсуждается и может быть реализована в течение двух ближайших лет. Он заявил, что интерес к бою исходит со стороны команды Александра Усика. При этом американец признал высокий уровень соперника. По его оценке, украинский боксер является одним из сильнейших представителей своего поколения.
Формат боя и оценки Джейка Пола
По словам американца, рассматривается вариант проведения поединка не по правилам бокса, а в формате ММА. Он также допустил, что в таком бою уступает уровню Александра Усика. Блогер отметил, что считает украинца фаворитом в возможном противостоянии.
Джейк Пол известен как интернет-блогер, который начал карьеру в единоборствах и проводил бои с представителями бокса и ММА. В его активе поединки против бывших спортсменов из разных дисциплин. На счету американца победа над Майком Тайсоном и поражение от Энтони Джошуа.
