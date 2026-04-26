Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМодаМир туризмаКультРынок недвижимостиГламурТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУСтильМентальное здоровьеГороскопFashionЕвровидениеНацотборПередоваяПутешествияТрадицииПогодаПолитикаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксЗдоровьеУкраина АрхивРезервОгоПризывЭкономистКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Политика
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Спорт Усик получил грозного претендента на титул WBA

Усик получил грозного претендента на титул WBA

Ua ru
Дата публикации 26 апреля 2026 14:43
Миллер победил Перо в элиминаторе WBA в Лас-Вегасе и должен драться с Усиком
Джаррелл Миллер после боя разговаривал с промоутером Эдди Хирном. Фото: Matchroom Boxing

Американский супертяжеловес Джаррелл Миллер одержал победу над кубинцем Ленье Перо в элиминаторе WBA. Бой состоялся в Лас-Вегасе и прошел всю дистанцию.

О результате поединка сообщил портал Новини.LIVE.

Поединок прошел в рамках большого вечера бокса на арене Fontainebleau.

Миллер не доминировал над Перо, но одержал победу

На старте боя инициативу захватил Перо, который создавал проблемы фавориту благодаря работе в стойке левши. Кубинец метко работал джебом и регулярно находил цель левыми прямыми, тогда как Миллер действовал осторожно и долго подстраивался под соперника.

Впоследствии американец изменил тактику и начал действовать агрессивнее. Он сокращал дистанцию, навязывал силовую борьбу и заставлял Перо работать в неудобных условиях.

В ближнем бою Миллер выглядел убедительнее, активно использовал короткие удары и постепенно перехватил контроль над поединком.

В середине боя оба боксера начали терять темп из-за усталости, однако именно Миллер лучше адаптировался к таким условиям. Он продолжал давить, вытесняя соперника к канатам и навязывая размены, в которых имел преимущество за счет физики и выносливости.

Перо отвечал более точными ударами, но их сила не позволяла серьезно потрясти американца. Лишь в заключительных раундах кубинец попытался активизироваться, однако этого оказалось недостаточно, чтобы переломить ход боя.

По итогам 12 раундов судьи отдали победу Джарреллу Миллеру - 117:111, 117:111 и 115:113.

Для Перо это поражение стало вторым в карьере, тогда как Миллер подтвердил свой статус одного из претендентов в супертяжелом весе.

Александр Усик супертяжелый вес Джеррелл Миллер
Андрей Андрущак
Автор:
Андрей Андрущак
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации