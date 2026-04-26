Миллер победил Перо в элиминаторе WBA в Лас-Вегасе и должен драться с Усиком

Джаррелл Миллер после боя разговаривал с промоутером Эдди Хирном. Фото: Matchroom Boxing

Американский супертяжеловес Джаррелл Миллер одержал победу над кубинцем Ленье Перо в элиминаторе WBA. Бой состоялся в Лас-Вегасе и прошел всю дистанцию.

О результате поединка сообщил портал Новини.LIVE.

Поединок прошел в рамках большого вечера бокса на арене Fontainebleau.

Jarrell Miller gets it done in a heavyweight slugfest vs Lenier Pero ✅ pic.twitter.com/DJrpyk9Lcn - Ring Magazine (@ringmagazine) 26 апреля 2026 г.

Миллер не доминировал над Перо, но одержал победу

На старте боя инициативу захватил Перо, который создавал проблемы фавориту благодаря работе в стойке левши. Кубинец метко работал джебом и регулярно находил цель левыми прямыми, тогда как Миллер действовал осторожно и долго подстраивался под соперника.

Впоследствии американец изменил тактику и начал действовать агрессивнее. Он сокращал дистанцию, навязывал силовую борьбу и заставлял Перо работать в неудобных условиях.

В ближнем бою Миллер выглядел убедительнее, активно использовал короткие удары и постепенно перехватил контроль над поединком.

В середине боя оба боксера начали терять темп из-за усталости, однако именно Миллер лучше адаптировался к таким условиям. Он продолжал давить, вытесняя соперника к канатам и навязывая размены, в которых имел преимущество за счет физики и выносливости.

Перо отвечал более точными ударами, но их сила не позволяла серьезно потрясти американца. Лишь в заключительных раундах кубинец попытался активизироваться, однако этого оказалось недостаточно, чтобы переломить ход боя.

По итогам 12 раундов судьи отдали победу Джарреллу Миллеру - 117:111, 117:111 и 115:113.

Для Перо это поражение стало вторым в карьере, тогда как Миллер подтвердил свой статус одного из претендентов в супертяжелом весе.

