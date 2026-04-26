Міллер переміг Перо в елімінаторі WBA у Лас-Вегасі та має битися з Усиком

Джаррелл Міллер після бою розмовляв з промоутером Едді Хірном.

Американський супертяж Джаррелл Міллер здобув перемогу над кубинцем Леньє Перо в елімінаторі WBA. Бій відбувся в Лас-Вегасі та пройшов усю дистанцію.

Поєдинок пройшов у рамках великого вечора боксу на арені Fontainebleau.

Jarrell Miller gets it done in a heavyweight slugfest vs Lenier Pero ✅ pic.twitter.com/DJrpyk9Lcn — Ring Magazine (@ringmagazine) April 26, 2026

Міллер не домінував над Перо, але здобув перемогу

На старті бою ініціативу захопив Перо, який створював проблеми фавориту завдяки роботі в стійці лівші. Кубинець влучно працював джебом і регулярно знаходив ціль лівими прямими, тоді як Міллер діяв обережно і довго підлаштовувався під суперника.

Згодом американець змінив тактику та почав діяти агресивніше. Він скорочував дистанцію, нав’язував силову боротьбу та змушував Перо працювати в незручних умовах.

У ближньому бою Міллер виглядав переконливіше, активно використовував короткі удари й поступово перехопив контроль над поєдинком.

У середині бою обидва боксери почали втрачати темп через втому, однак саме Міллер краще адаптувався до таких умов. Він продовжував тиснути, витісняючи суперника до канатів і нав’язуючи розміни, у яких мав перевагу за рахунок фізики та витривалості.

Перо відповідав точнішими ударами, але їхня сила не дозволяла серйозно потрясти американця. Лише в заключних раундах кубинець спробував активізуватися, однак цього виявилося недостатньо, щоб переломити хід бою.

За підсумками 12 раундів судді віддали перемогу Джарреллу Міллеру — 117:111, 117:111 і 115:113.

Для Перо ця поразка стала другою в кар’єрі, тоді як Міллер підтвердив свій статус одного з претендентів у надважкій вазі.

