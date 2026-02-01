Міллер переміг Ібе, але все затьмарила його перука, про яку ніколи не забудуть

Кінгслі Ібе — Джаррелл Міллер. Фото: The Ring

На "Медісон Сквер Гарден" відбулося велике боксерське шоу. В головній його події Шакур Стівенсон відібрав чемпіонський титул у Теофімо Лопеса.

В рамках андеркарду топовий американський надважковаговик Джаррелл Міллер бився з Кінгслі Ібе, повідомив портал Новини.LIVE.

Міллер шокував не боксом, а перукою

Перші раунди поєдинку пройшли під контролем Ібе, який активно працював джебом, багато рухався та нав’язував темп фавориту. Для американця стало сюрпризом, що удари суперника виявилися настільки потужними.

У другому раунді нігерієць зумів серйозно похитнути Міллера точною атакою.

У третьому раунді після серії ударів Ібе з голови Міллера злетіла перука, що стало найяскравішим і найбільш обговорюваним епізодом поєдинку.

Kingsley Ibeh hit Jarrell Miller so hard his hairpiece fell off 😭



pic.twitter.com/nDFJ1tDua0 — Championship Rounds (@ChampRDS) February 1, 2026

Після цього Міллер поступово скоротив відставання та перевів бій у ближню дистанцію. Інфайтинг дозволив Джарреллу фізично виснажити суперника й вирівняти хід протистояння.

За підсумками десяти раундів двоє з трьох суддів віддали перемогу Міллеру: 96:94 — на користь Ібе, 97:93 і 97:93 — Міллеру.

