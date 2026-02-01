Миллер победил Ибе, но все затмил его парик, о котором никогда не забудут

У боксера, претендовавшего на бой с Усиком, отлетел парик после удара
На "Мэдисон Сквер Гарден" состоялось большое боксерское шоу. В главном его событии Шакур Стивенсон отобрал чемпионский титул у Теофимо Лопеса.
В рамках андеркарда топовый американский супертяжеловес Джаррелл Миллер дрался с Кингсли Ибе, сообщил портал Новини.LIVE.
Миллер шокировал не боксом, а париком
Первые раунды поединка прошли под контролем Ибе, который активно работал джебом, много двигался и навязывал темп фавориту. Для американца стало сюрпризом, что удары соперника оказались настолько мощными.
Во втором раунде нигериец сумел серьезно пошатнуть Миллера точной атакой.
В третьем раунде после серии ударов Ибе с головы Миллера слетел парик, что стало самым ярким и самым обсуждаемым эпизодом поединка.
После этого Миллер постепенно сократил отставание и перевел бой в ближнюю дистанцию. Инфайтинг позволил Джарреллу физически истощить соперника и выровнять ход противостояния.
По итогам десяти раундов двое из трех судей отдали победу Миллеру: 96:94 — в пользу Ибе, 97:93 и 97:93 — Миллеру.
