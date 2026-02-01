Видео
Главная Спорт У боксера, претендовавшего на бой с Усиком, отлетел парик после удара

У боксера, претендовавшего на бой с Усиком, отлетел парик после удара

Ua ru
Дата публикации 1 февраля 2026 11:55
Миллер победил Ибе, но все затмил его парик, о котором никогда не забудут
Кингсли Ибе — Джаррелл Миллер. Фото: The Ring

На "Мэдисон Сквер Гарден" состоялось большое боксерское шоу. В главном его событии Шакур Стивенсон отобрал чемпионский титул у Теофимо Лопеса.

В рамках андеркарда топовый американский супертяжеловес Джаррелл Миллер дрался с Кингсли Ибе, сообщил портал Новини.LIVE.

Читайте также:

Миллер шокировал не боксом, а париком

Первые раунды поединка прошли под контролем Ибе, который активно работал джебом, много двигался и навязывал темп фавориту. Для американца стало сюрпризом, что удары соперника оказались настолько мощными.

Во втором раунде нигериец сумел серьезно пошатнуть Миллера точной атакой.

В третьем раунде после серии ударов Ибе с головы Миллера слетел парик, что стало самым ярким и самым обсуждаемым эпизодом поединка.

После этого Миллер постепенно сократил отставание и перевел бой в ближнюю дистанцию. Инфайтинг позволил Джарреллу физически истощить соперника и выровнять ход противостояния.

По итогам десяти раундов двое из трех судей отдали победу Миллеру: 96:94 — в пользу Ибе, 97:93 и 97:93 — Миллеру.

бокс супертяжелый вес профессиональный бокс боксер Джеррелл Миллер
Андрей Котевич - Редактор
Автор:
Андрей Котевич
