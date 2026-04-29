Джейк Пол зібрався битися з Усиком за правилами ММА

Джейк Пол заявив про бій з Усиком за правилами ММА
Американський блогер та боксер Джейк Пол повідомив про можливий поєдинок з Олександром Усиком. Команда українського чемпіона розглядає бій за правилами ММА. Однак бій відбудеться не 2026 року.
Заява прозвучала в інтерв'ю YouTube-каналу Complex News, повідомляє портал Новини.LIVE.
Конкретні терміни та домовленості наразі відсутні. Джейк Пол зазначив, що ідея поєдинку обговорюється і може бути реалізована протягом двох найближчих років. Він заявив, що інтерес до бою виходить з боку команди Олександра Усика. При цьому американець визнав високий рівень суперника. За його оцінкою, український боксер є одним із найсильніших представників свого покоління.
Формат бою та оцінки Джейка Пола
За словами американця, розглядається варіант проведення поєдинку не за правилами боксу, а у форматі ММА. Він також припустив, що в такому бою поступається рівню Олександра Усика. Блогер зазначив, що вважає українця фаворитом у можливому протистоянні.
Джейк Пол відомий як інтернет-блогер, який почав кар'єру в єдиноборствах і проводив бої з представниками боксу та ММА. У його активі поєдинки проти колишніх спортсменів із різних дисциплін. На рахунку американця перемога над Майком Тайсоном та поразка від Ентоні Джошуа.
