Джейк Пол зібрався битися з Усиком за правилами ММА

Олександр Усик (ліворуч) з Ріко Верхувеном під час "битви поглядів". Фото: Reuters/Matthew Childs

Американський блогер та боксер Джейк Пол повідомив про можливий поєдинок з Олександром Усиком. Команда українського чемпіона розглядає бій за правилами ММА. Однак бій відбудеться не 2026 року.

Заява прозвучала в інтерв'ю YouTube-каналу Complex News, повідомляє портал Новини.LIVE.

Конкретні терміни та домовленості наразі відсутні. Джейк Пол зазначив, що ідея поєдинку обговорюється і може бути реалізована протягом двох найближчих років. Він заявив, що інтерес до бою виходить з боку команди Олександра Усика. При цьому американець визнав високий рівень суперника. За його оцінкою, український боксер є одним із найсильніших представників свого покоління.

Джейк Пол із Дональдом Трампом. Фото: instagram.com/jakepaul/

Формат бою та оцінки Джейка Пола

За словами американця, розглядається варіант проведення поєдинку не за правилами боксу, а у форматі ММА. Він також припустив, що в такому бою поступається рівню Олександра Усика. Блогер зазначив, що вважає українця фаворитом у можливому протистоянні.

Джейк Пол відомий як інтернет-блогер, який почав кар'єру в єдиноборствах і проводив бої з представниками боксу та ММА. У його активі поєдинки проти колишніх спортсменів із різних дисциплін. На рахунку американця перемога над Майком Тайсоном та поразка від Ентоні Джошуа.

Читайте також:

