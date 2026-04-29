Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїДім та городШтабРинок праціСвіт туризмуМодаКультРинок нерухомостіГламурСтильТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУВійнаМентальне здоровяГороскопFashionЄвробаченняНацвідбірПередоваМандриТрадиціїПогодаПолітикаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаАвтоКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаВійськоХронікиЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксЗдоров'яУкраїна АрхівРезервОгоПризовЕкономісткухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Новини дня
Політика
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Стиль
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Джейк Пол заявив про бій з Усиком за правилами ММА

Джейк Пол заявив про бій з Усиком за правилами ММА

Ua ru
Дата публікації: 29 квітня 2026 16:09
Джейк Пол зібрався битися з Усиком за правилами ММА
Олександр Усик (ліворуч) з Ріко Верхувеном під час "битви поглядів". Фото: Reuters/Matthew Childs

Американський блогер та боксер Джейк Пол повідомив про можливий поєдинок з Олександром Усиком. Команда українського чемпіона розглядає бій за правилами ММА. Однак бій відбудеться не 2026 року.

Заява прозвучала в інтерв'ю YouTube-каналу Complex News, повідомляє портал Новини.LIVE.

Конкретні терміни та домовленості наразі відсутні. Джейк Пол зазначив, що ідея поєдинку обговорюється і може бути реалізована протягом двох найближчих років. Він заявив, що інтерес до бою виходить з боку команди Олександра Усика. При цьому американець визнав високий рівень суперника. За його оцінкою, український боксер є одним із найсильніших представників свого покоління.

Джейк Пол
Джейк Пол із Дональдом Трампом. Фото: instagram.com/jakepaul/

Формат бою та оцінки Джейка Пола

За словами американця, розглядається варіант проведення поєдинку не за правилами боксу, а у форматі ММА. Він також припустив, що в такому бою поступається рівню Олександра Усика. Блогер зазначив, що вважає українця фаворитом у можливому протистоянні.

Джейк Пол відомий як інтернет-блогер, який почав кар'єру в єдиноборствах і проводив бої з представниками боксу та ММА. У його активі поєдинки проти колишніх спортсменів із різних дисциплін. На рахунку американця перемога над Майком Тайсоном та поразка від Ентоні Джошуа.

Читайте також:

Нагадаємо, Новини.LIVE писали, як Олександр Усик підтримав друга перед важливим протистоянням.

Також Новини.LIVE повідомляли про головну мету в кар'єрі півзахисника київського "Динамо" Миколи Шапаренка. 

Ваша пробна версія Premium закінчилася

Олександр Усик ММА Джейк Пол
Андрій Андрущак - Редактор
Автор:
Андрій Андрущак
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації