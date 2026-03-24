Джейк Пол назвав нового зіркового суперника і готується до важкого бою

Джейк Пол назвав нового зіркового суперника і готується до важкого бою

Дата публікації: 24 березня 2026 16:01
Джейк Пол під час битви поглядів Ронди Роузі та Джини Карано. Фото: Reuters/Kirby Lee

Американський блогер та боксер Джейк Пол оголосив про плани повернутися в ринг після травми. Раніше він отримав перелом щелепи в бою проти Ентоні Джошуа. Незважаючи на пошкодження, спортсмен не має наміру завершувати кар'єру.

Джейк Пол уже розглядає варіанти для наступного поєдинку, повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на Sky Sports.

Джейк Пол націлився на бій із Нганну

Одним із можливих суперників може стати колишній чемпіон UFC Френсіс Нганну. За словами Джейка Пола, цей варіант активно обговорюється останнім часом. Заради бою з камерунським бійцем він готовий розглянути перехід в іншу вагову категорію. При цьому остаточне рішення залежатиме від процесу відновлення.

"Я однозначно продовжу виступати і повернуся в ринг після відновлення. Зараз серед можливих суперників найчастіше називають Френсіса Нганну. Думаю, бій із ним для мене не стане проблемою", — пообіцяв Джейк Пол.

Фрэнсис Нганну на пресс-конференции ММА 10 марта 2026 года
Френсіс Нганну перед уболівальниками. Фото: Reuters/Kirby Lee

Шоумен також заявив, що впевнений у своїх шансах у потенційному поєдинку. Він не виключає можливості завершити бій нокаутом. Водночас залишається відкритим питання, чи погодиться Френсіс Нганну на цей поєдинок. Рішення щодо наступного бою очікується після повного відновлення американця.

Френсіс Нганну — камерунський боєць, колишній чемпіон UFC у важкій вазі, відомий своєю нокаутуючою міццю. У ММА він здобув низку яскравих перемог і вважався одним із найнебезпечніших панчерів дивізіону. У боксі Нганну провів гучний дебют проти Тайсона Ф'юрі, де виглядав конкурентно, але поступився за очками, а потім був нокаутований Ентоні Джошуа.

Нагадаємо, у Ярослави Магучіх з'явилася амбітна конкурентка в новому легкоатлетичному сезоні стрибків у висоту.

Збірна України готується до важливого матчу проти Швеції, який вболівальники не зможуть подивитися безкоштовно

спорт бокс Френсіс Нганну бій Джейк Пол
Максим Яворницький - Редактор, спортивна редакція
Автор:
Максим Яворницький
