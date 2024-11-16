Джейк Пол домінував у бою проти Тайсона — відео бою

Джейк Пол — Майк Тайсон — відео знущань над ветераном боксу
В Арлінгтоні, США пройшло велике боксерське шоу. У головній події 27-річний блогер Джейк Пол зустрівся у бою з 58-річним ексчемпіоном світу Майком Тайсоном.
У ESPN опублікували відео найкращих моментів бою.
Бій Джейка Пола та Майка Тайсона
У поєдинку у Тайсона був вдалим лише один епізод, що трапився на початку першого раунду. Тоді ветеран накинувся на опонента, а потім сили в нього закінчилися.
Починаючи з другого раунду Пол домінував на рингу, бив суперника, але не намагався нокаутувати.
Під час бою склалося враження, що Джейк настільки сильно впевнений у перемозі, що він просто грав з опонентом.
Наприкінці 12-го раунду Пол вклонився ветерану, показавши, що поважає його.
Нагадаємо, після бою Джейк Пол поцілував свою дівчину, яка є призером Олімпійських ігор.
Топовий боксер Теренс Кроуфорд порівняв Тайсона зі сміттям через бій проти Пола.
Раніше Пол і Тайсон прокоментували результат поєдинку.
Читайте Новини.LIVE!