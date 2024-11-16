Джейк Пол домінував у бою проти Тайсона — відео бою

Джейк Пол проти Майка Тайсона. Фото: USA TODAY Sports

В Арлінгтоні, США пройшло велике боксерське шоу. У головній події 27-річний блогер Джейк Пол зустрівся у бою з 58-річним ексчемпіоном світу Майком Тайсоном.

У ESPN опублікували відео найкращих моментів бою.

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У поєдинку у Тайсона був вдалим лише один епізод, що трапився на початку першого раунду. Тоді ветеран накинувся на опонента, а потім сили в нього закінчилися.

Починаючи з другого раунду Пол домінував на рингу, бив суперника, але не намагався нокаутувати.

Під час бою склалося враження, що Джейк настільки сильно впевнений у перемозі, що він просто грав з опонентом.

Наприкінці 12-го раунду Пол вклонився ветерану, показавши, що поважає його.

Нагадаємо, після бою Джейк Пол поцілував свою дівчину, яка є призером Олімпійських ігор.

Топовий боксер Теренс Кроуфорд порівняв Тайсона зі сміттям через бій проти Пола.

Раніше Пол і Тайсон прокоментували результат поєдинку.