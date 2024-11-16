Джейк Пол доминировал в бою против Тайсона — видео боя

Джейк Пол — Майк Тайсон — видео издевательств над ветераном бокса
В Арлингтоне, США прошло большое боксерское шоу. В главном событии 27-летний блогер Джейк Пол встретился в бою с 58-летним экс-чемпионом мира Майком Тайсоном.
В ESPN опубликовали видео лучших моментов боя.
Бой Джейка Пола и Майка Тайсона
В прошедшем поединке у Тайсона был удачным лишь один эпизод, случившийся в начале первого раунда. Тогда ветеран набросился на оппонента и затем силы у него закончились.
Начиная со второго раунда Пол доминировал на ринге, избивал слперника, но не пытался нокаутировать.
Во врем боя создалось впечатление, что Джейк настолько сильно уверен в победе, что он просто играл с оппонентом.
В концовке 12-го раунда Пол поклонился ветерану, показав, что уважает его.
Напомним, после боя Джейк Пол поцеловал свою девушку, которая является призером Олимпийских игр.
Топовый боксер Теренс Кроуфорд сравнил Тайсона с мусором из-за боя против Пола.
Ранее Пол и Тайсон прокомментировали результат прошедшего поединка.
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