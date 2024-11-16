Джейк Пол доминировал в бою против Тайсона — видео боя

Джейк Пол против Майка Тайсона. Фото: USA TODAY Sports

В Арлингтоне, США прошло большое боксерское шоу. В главном событии 27-летний блогер Джейк Пол встретился в бою с 58-летним экс-чемпионом мира Майком Тайсоном.

В ESPN опубликовали видео лучших моментов боя.

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Бой Джейка Пола и Майка Тайсона

В прошедшем поединке у Тайсона был удачным лишь один эпизод, случившийся в начале первого раунда. Тогда ветеран набросился на оппонента и затем силы у него закончились.

Начиная со второго раунда Пол доминировал на ринге, избивал слперника, но не пытался нокаутировать.

Во врем боя создалось впечатление, что Джейк настолько сильно уверен в победе, что он просто играл с оппонентом.

В концовке 12-го раунда Пол поклонился ветерану, показав, что уважает его.

Напомним, после боя Джейк Пол поцеловал свою девушку, которая является призером Олимпийских игр.

Топовый боксер Теренс Кроуфорд сравнил Тайсона с мусором из-за боя против Пола.

Ранее Пол и Тайсон прокомментировали результат прошедшего поединка.