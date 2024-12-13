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Тайсон пояснив "оголений" курйоз перед боєм з Полом

13 грудня 2024 15:37
Олександр Ільющенков - Редактор тематики «Спорт»
Олександр Ільющенков
Редактор тематики «Спорт»
Тайсон пояснив вірусний момент під час бою з Полом
Майк Тайсон під час бою з Джейком Полом. Фото: Reuters
Олександр Ільющенков - Редактор тематики «Спорт»
Олександр Ільющенков
Редактор тематики «Спорт»

Місяць тому легендарний Майк Тайсон повернувся на ринг. Повернення пройшло не надто тріумфально, він програв блогеру Джейку Полу. Увагу глядачів тоді привернув не тільки сам бій, а й курйозний момент, який стався напередодні.

Перед боєм Тайсон спілкувався з журналістами та в якийсь момент "засвітив" свою п'яту точку, пише MiddleEasy.

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Момент став вірусним і запам'ятався глядачам десь на рівні з самим боєм.

Тайсон
Фото: скриншот Netflix

Як Тайсон прокоментував ситуацію

"Телебачення справді змінилося, якщо це стало чимось важливим... Це просто смішно", — сказав він.

Тайсон додав, що був таким всю свою кар'єру, "і ніхто його д...пу не фотографував".

ЗМІ пишуть, що тепер Тайсон продає футболки з цим моментом. Його команда зробила ці футболки для всіх, хто хоче посміятися і підтримати вірусну подію з недавнього бою.

Сам бій з Полом закінчився поразкою Тайсона одноголосним рішенням суддів. 

Нагадаємо, новий чемпіон світу з шахів не зміг побити рекорд українця Пономарьова. 

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