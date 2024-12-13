Тайсон пояснив вірусний момент під час бою з Полом

Майк Тайсон під час бою з Джейком Полом. Фото: Reuters

Місяць тому легендарний Майк Тайсон повернувся на ринг. Повернення пройшло не надто тріумфально, він програв блогеру Джейку Полу. Увагу глядачів тоді привернув не тільки сам бій, а й курйозний момент, який стався напередодні.

Перед боєм Тайсон спілкувався з журналістами та в якийсь момент "засвітив" свою п'яту точку, пише MiddleEasy.

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Момент став вірусним і запам'ятався глядачам десь на рівні з самим боєм.

Фото: скриншот Netflix

Як Тайсон прокоментував ситуацію

"Телебачення справді змінилося, якщо це стало чимось важливим... Це просто смішно", — сказав він.

Тайсон додав, що був таким всю свою кар'єру, "і ніхто його д...пу не фотографував".

ЗМІ пишуть, що тепер Тайсон продає футболки з цим моментом. Його команда зробила ці футболки для всіх, хто хоче посміятися і підтримати вірусну подію з недавнього бою.

Сам бій з Полом закінчився поразкою Тайсона одноголосним рішенням суддів.

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