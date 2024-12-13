Тайсон пояснив вірусний момент під час бою з Полом

Тайсон пояснив "оголений" курйоз перед боєм з Полом
Місяць тому легендарний Майк Тайсон повернувся на ринг. Повернення пройшло не надто тріумфально, він програв блогеру Джейку Полу. Увагу глядачів тоді привернув не тільки сам бій, а й курйозний момент, який стався напередодні.
Перед боєм Тайсон спілкувався з журналістами та в якийсь момент "засвітив" свою п'яту точку, пише MiddleEasy.
Момент став вірусним і запам'ятався глядачам десь на рівні з самим боєм.
Як Тайсон прокоментував ситуацію
"Телебачення справді змінилося, якщо це стало чимось важливим... Це просто смішно", — сказав він.
Тайсон додав, що був таким всю свою кар'єру, "і ніхто його д...пу не фотографував".
ЗМІ пишуть, що тепер Тайсон продає футболки з цим моментом. Його команда зробила ці футболки для всіх, хто хоче посміятися і підтримати вірусну подію з недавнього бою.
Сам бій з Полом закінчився поразкою Тайсона одноголосним рішенням суддів.
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