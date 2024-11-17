Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Спорт arrow У Майка Тайсона прийомна мати була українкою — що відомо arrow

У Майка Тайсона прийомна мати була українкою — що відомо

17 листопада 2024 21:27
Любомир Кошій - Редактор
Любомир Кошій
Редактор
Прийомна мама Майка Тайсона — українка Каміла Іващук
Майк Тайсон та Каміла Евальд. Фото: medium.com
Любомир Кошій - Редактор
Любомир Кошій
Редактор

Зірковий 58-річний ексчемпіон світу в надважкій вазі Майк Тайсон досяг великого успіху не лише завдяки таланту та фізичним даним. Зробили його великим тренер та прийомний батько Кас Д’Амато та його дружина Каміла Евальд.

Цікаво, що прийомна мама Майка була етнічною українкою та мала прізвище Іващук, повідомив портал Новини.LIVE.

Читайте також:
Майк Тайсон
Майк Тайсон, Кас Д'Амато та Каміла Евальд. Фото: Contact Press Images

Ким була прийомна матір Тайсона

Каміла емігрувала з Галичини до США, де одружилася з Касом Д’Амато та допомагала йому виховувати юних боксерів.

Пара почала опікуватись Тайсоном, коли тому було 13 років, а в 15 усиновили його.

Каміла відіграла важливу роль у житті Майк, оскільки саме вона встановлювала дисципліну, навчала його читати, писати та займалася усіма побутовими справами.

Майк Тайсон
Майк Тайсон та Каміла Евальд. Фото: medium.com

Українка підтримувала Тайсона в особистих та інших питаннях. Після смерті Каса вона була на зв’язку з Майком, коли той сидів у тюрмі за сексуальне насилля.

Каміла померла у 2001 році у віці 96 років. Якщо Тайсон після смерті Каса сильно здав у плані дисципліни, пізніше й у спортивних показниках, то після похорон його прийомної матері він більше ніколи не був на піковому рівні.

Нагадаємо, після поєдинку Джейк Пол поцілував дівчину, яка виявилася призером Олімпійських ігор.

Колишній абсолютний чемпіон світу у двох вагових категоріях Теренс Кроуфорд порівняв Тайсона зі сміттям.

бокс Тайсон Ф'юрі суперважка вага професійний бокс боксер

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

22:07 Динамо влітку покинуть капітан та два досвідчені гравці

21:59 Росіяни вдарили по житловому будинку у Сумах — багато поранених

21:30 На Одещині солдат симулював розлад психіки та напав на командира

21:29 Франція та Британія дозволили Україні бити Storm Shadow по РФ

21:27 У Майка Тайсона прийомна мати була українкою — що відомо

Чим замінити дрова — ціни на вугілля та паливні брикети в Україні - 80x80

Чим замінити дрова — ціни на вугілля та паливні брикети в Україні

21:13 Жінка вчиняла домашнє насильство над чоловіком — що вирішив суд

21:10 В ОП відреагували на марш російської опозиції в Берліні

20:40 Байден дозволив Україні вдарити по РФ ракетам ATACMS, — NYT

20:25 Погода готує випробування для українців — прогноз на тиждень

20:13 Обстріл України — Туск критикує "телефонну дипломатію" Шольца

22:07 Динамо влітку покинуть капітан та два досвідчені гравці

21:59 Росіяни вдарили по житловому будинку у Сумах — багато поранених

21:30 На Одещині солдат симулював розлад психіки та напав на командира

21:29 Франція та Британія дозволили Україні бити Storm Shadow по РФ

21:27 У Майка Тайсона прийомна мати була українкою — що відомо

Чим замінити дрова — ціни на вугілля та паливні брикети в Україні - 80x80

Чим замінити дрова — ціни на вугілля та паливні брикети в Україні

21:13 Жінка вчиняла домашнє насильство над чоловіком — що вирішив суд

21:10 В ОП відреагували на марш російської опозиції в Берліні

20:40 Байден дозволив Україні вдарити по РФ ракетам ATACMS, — NYT

20:25 Погода готує випробування для українців — прогноз на тиждень

20:13 Обстріл України — Туск критикує "телефонну дипломатію" Шольца

Ексклюзив

12:12 Наскільки реальні вибори в Україні у травні — хто може вплинути

06:40 Вартість латуні в Україні — ціни за 1 кг брухту у листопаді

Ексклюзив

06:37 Україна без допомоги США — чи встигнуть передати активи РФ

14 листопада 2024

17:43 Нові правила війни — що перемога Трампа змінить для України

06:03 Ціни на нерухомість у листопаді — яка вартість оренди у Києві

13 листопада 2024

06:40 Ціни на мідь у листопаді — вартість кольорових металів в Україні

06:04 Чим замінити дрова — ціни на вугілля та паливні брикети в Україні

12 листопада 2024

14:18 Більше, ніж у депутатів — мінімальна пенсія для одеситів

06:40 Ціни на чормет у листопаді — скільки коштує металобрухт в Україні

06:30 В Україні високі ціни на соняшник — вартість зерна у листопаді

Text

14:50 Уламки "Циркона" впали на будинок у Києві — які наслідки

16 листопада 2024
Text

17:59 Медиків масово переводять у піхоту без підготовки, — Скороход

Text

05:44 Вибори у 2025 році проводити небезпечно — колишній голова ЦВК

15 листопада 2024
Text

23:20 Нардепка заявила, що українцям продають пусті повістки

Text

20:38 Влада не реагувала на скарги зі спецшколи під Тернополем, — юрист

Text

20:13 У ЦВК відповіли, чи триває підготовка до виборів в Україні

Text

20:06 Скільки працівників ТЦК не мають бойового досвіду — пояснення

Text

17:53 Працівник ТЦК відкрив вогонь по людині — ефір Вечір.LIVE

Чим замінити дрова — ціни на вугілля та паливні брикети в Україні - 80x80

Чим замінити дрова — ціни на вугілля та паливні брикети в Україні

Text

13:17 Скільки ухилянти платять ділкам за втечу за кордон — ДПСУ

Text

13:00 Стрілянина біля ТЦК на Закарпатті — ефір День.LIVE

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

10:33 Чи можна забирати повалені дерева в лісі на дрова

20:01 Цього фрукта не повинно бути на новорічному столі на рік Змії

00:30 Це секрет — яку інформацію не треба надавати ТЦК на вимогу

8 листопада 2024

02:49 Сі Цзіньпін зробив Трампу попередження — про що вони говорили

4 листопада 2024

13:08 Поза межами спадщини — які активи не переходять нащадкам

16:59 Тисячу від Зеленського можна буде отримати готівкою — деталі

7 листопада 2024

07:34 Можна поплатитися — де категорично заборонено брати дрова

4 листопада 2024

09:59 Де в Україні можна офіційно купити дрова та скільки коштує 1 м³

5 листопада 2024

08:02 Сержант запасу подав позов проти ТЦК через штраф — що вирішив суд

06:01 Пенсіонери отримають 1 тис. грн доплати — хто в списку