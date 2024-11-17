Прийомна мама Майка Тайсона — українка Каміла Іващук

Майк Тайсон та Каміла Евальд. Фото: medium.com

Зірковий 58-річний ексчемпіон світу в надважкій вазі Майк Тайсон досяг великого успіху не лише завдяки таланту та фізичним даним. Зробили його великим тренер та прийомний батько Кас Д’Амато та його дружина Каміла Евальд.

Цікаво, що прийомна мама Майка була етнічною українкою та мала прізвище Іващук, повідомив портал Новини.LIVE.

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Майк Тайсон, Кас Д'Амато та Каміла Евальд. Фото: Contact Press Images

Ким була прийомна матір Тайсона

Каміла емігрувала з Галичини до США, де одружилася з Касом Д’Амато та допомагала йому виховувати юних боксерів.

Пара почала опікуватись Тайсоном, коли тому було 13 років, а в 15 усиновили його.

Каміла відіграла важливу роль у житті Майк, оскільки саме вона встановлювала дисципліну, навчала його читати, писати та займалася усіма побутовими справами.

Майк Тайсон та Каміла Евальд. Фото: medium.com

Українка підтримувала Тайсона в особистих та інших питаннях. Після смерті Каса вона була на зв’язку з Майком, коли той сидів у тюрмі за сексуальне насилля.

Каміла померла у 2001 році у віці 96 років. Якщо Тайсон після смерті Каса сильно здав у плані дисципліни, пізніше й у спортивних показниках, то після похорон його прийомної матері він більше ніколи не був на піковому рівні.

Нагадаємо, після поєдинку Джейк Пол поцілував дівчину, яка виявилася призером Олімпійських ігор.

Колишній абсолютний чемпіон світу у двох вагових категоріях Теренс Кроуфорд порівняв Тайсона зі сміттям.