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У Майка Тайсона приемная мать была украинкой — что известно

17 ноября 2024 21:27
Любомир Коший - Редактор
Любомир Коший
Редактор
Приемная мама Майка Тайсона — украинка Камилла Иващук
Майк Тайсон и Камилла Эвальд. Фото: medium.com
Любомир Коший - Редактор
Любомир Коший
Редактор

Звездный 58-летний экс-чемпион мира в супертяжелом весе Майк Тайсон добился большого успеха не только благодаря таланту и физическим данным. Сделали его великим тренер и приемный отец Кас Д'Амато и его жена Камила Эвальд.

Приемная мама Майка была этнической украинкой и имела фамилию Иващук, сообщил портал Новини.LIVE.

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Майк Тайсон, Кас Д'Амато и Камилла Эвальд. Фото: Contact Press Images

Кем была приемная мать Тайсона

Камила эмигрировала из Галичины в США, где вышла замуж за Каса Д'Амато и помогала ему воспитывать юных боксеров.

Пара начала заниматься Тайсоном, когда тому было 13 лет, а в 15 усыновили его.

Камила сыграла важную роль в жизни Майка, поскольку именно она устанавливала дисциплину, учила его читать, писать и занималась всеми бытовыми делами.

Майк Тайсон
Майк Тайсон и Камилла Эвальд. Фото: medium.com

Украинка поддерживала Тайсона в личных и других вопросах. После смерти Касса она была на связи с Майком, когда тот сидел в тюрьме за сексуальное насилие.

Камила скончалась в 2001 году в возрасте 96 лет. Если Тайсон после смерти Касса сильно сдал в плане дисциплины, а позже и в спортивных показателях, то после похорон его приемной матери он больше никогда не был на пиковом уровне.

Напомним, после поединка Джейк Пол поцеловал девушку, оказавшуюся призером Олимпийских игр.

Бывший абсолютный чемпион мира по двум весовым категориям Теренс Кроуфорд сравнил Тайсона с мусором.

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