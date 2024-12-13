Тайсон объяснил вирусный момент во время боя с Полом

Майк Тайсон во время боя с Джейком Полом. Фото: Reuters

Месяц тому назад легендарный Майк Тайсон вернулся на ринг. Возвращение прошло не слишком триумфально, он проиграл блогеру Джейку Полу. Внимание зрителей тогда привлек не только сам бой, но и случившийся накануне курьезный момент.

Перед сражением Тайсон общался с журналистами и в какой-то момент "засветил" свою пятую точку, пишет MiddleEasy.

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Момент стал вирусным и запомнился зрителям где-то на уровне самого боя.

Фото: скриншот Netflix

Как Тайсон прокомментировал ситуацию

"Телевидение действительно изменилось, если это стало чем-то важным... Это просто смешно", — сказал он.

Тайсон добавил, что был таким всю свою карьеру, "и никто его ж...пу не фотографировал".

СМИ пишут, что теперь Тайсон продает футболку с этим моментом. Его команда сделала эти футболки для всех, кто хочет посмеяться и поддержать вирусное событие во время недавнего боя.

Сам бой с Полом закончился поражением Тайсона единогласным решением судей.

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