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Тайсон объяснил "обнаженный" курьез перед боем с Полом

13 декабря 2024 15:37
Александр Ильющенков - Редактор тематики «Спорт»
Александр Ильющенков
Редактор тематики «Спорт»
Тайсон объяснил вирусный момент во время боя с Полом
Майк Тайсон во время боя с Джейком Полом. Фото: Reuters
Александр Ильющенков - Редактор тематики «Спорт»
Александр Ильющенков
Редактор тематики «Спорт»

Месяц тому назад легендарный Майк Тайсон вернулся на ринг. Возвращение прошло не слишком триумфально, он проиграл блогеру Джейку Полу. Внимание зрителей тогда привлек не только сам бой, но и случившийся накануне курьезный момент.

Перед сражением Тайсон общался с журналистами и в какой-то момент "засветил" свою пятую точку, пишет MiddleEasy.

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Момент стал вирусным и запомнился зрителям где-то на уровне самого боя.

Тайсон
Фото: скриншот Netflix

Как Тайсон прокомментировал ситуацию

"Телевидение действительно изменилось, если это стало чем-то важным... Это просто смешно", — сказал он.

Тайсон добавил, что был таким всю свою карьеру, "и никто его ж...пу не фотографировал".

СМИ пишут, что теперь Тайсон продает футболку с этим моментом. Его команда сделала эти футболки для всех, кто хочет посмеяться и поддержать вирусное событие во время недавнего боя.

Сам бой с Полом закончился поражением Тайсона единогласным решением судей.

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