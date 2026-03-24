Джейк Пол назвал нового звездного соперника и готовится к тяжелому бою

Джейк Пол назвал нового звездного соперника и готовится к тяжелому бою

Дата публикации 24 марта 2026 16:01
Джейк Пол во время битвы взглядов Ронды Роузи и Джины Карано. Фото: Reuters/Kirby Lee

Американский блогер и боксер Джейк Пол объявил о планах вернуться в ринг после травмы. Ранее он получил перелом челюсти в бою против Энтони Джошуа. Несмотря на повреждение, спортсмен не намерен завершать карьеру.

Джейк Пол уже рассматривает варианты для следующего поединка, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на Sky Sports.

Джейк Пол нацелился на бой с Нганну

Одним из возможных соперников может стать бывший чемпион UFC Фрэнсис Нганну. По словам Джейка Пола, этот вариант активно обсуждается в последнее время. Ради боя с камерунским бойцом он готов рассмотреть переход в другую весовую категорию. При этом окончательное решение будет зависеть от процесса восстановления.

"Я однозначно продолжу выступать и вернусь в ринг после восстановления. Сейчас среди возможных соперников чаще всего называют Фрэнсиса Нганну. Думаю, бой с ним для меня не станет проблемой", — пообещал Джейк Пол. 

Фрэнсис Нганну на пресс-конференции ММА 10 марта 2026 года
Фрэнсис Нганну перед болельщиками. Фото: Reuters/Kirby Lee

Шоумен также заявил, что уверен в своих шансах в потенциальном поединке. Он не исключает возможности завершить бой нокаутом. В то же время остается открытым вопрос, согласится ли Фрэнсис Нганну на этот поединок. Решение по следующему бою ожидается после полного восстановления американца.

Фрэнсис Нганну — камерунский боец, бывший чемпион UFC в тяжелом весе, известный своей нокаутирующей мощью. В ММА он одержал ряд ярких побед и считался одним из самых опасных панчеров дивизиона. В боксе Нганну провел громкий дебют против Тайсона Фьюри, где выглядел конкурентно, но уступил по очкам, а затем был нокаутирован Энтони Джошуа. 

спорт бокс Фрэнсис Нганну бой Джейк Пол
Максим Яворницкий - Редактор, спортивная редакция
Автор:
Максим Яворницкий
