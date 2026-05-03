Турки Аль аш-Шейх настаивает на проведения боя Усика с Кабайелом

Александр Усик (справа) демонстрирует чемпионский пояс. Фото: Reuters/Matthew Childs

Обладатель титулов WBC, WBA и IBF Александр Усик может провести следующий бой против Агита Кабайела. Инициатором переговоров выступает глава развлекательного ведомства Саудовской Аравии Турки Аль аш-Шейх. Возможный поединок рассматривается как титульный бой по версии The Ring.

Поединок состоится в случае победы Александра Усика над Рико Верхувеном в Египте, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на The Ring.

Стороны планируют обсудить организацию боя позже в этом году. В качестве вероятного места проведения рассматривается Германия, откуда родом Агит Кабайел. Речь идет о поединке в супертяжелом весе между действующим чемпионом и временным обладателем титула WBC.

Условие для переговоров о бое

Конкретные сроки могут зависеть от поединка, который состоится в конце мая у пирамид Гизы. Александр Усик удет защизать пояс по версии WBC в бою с кикбоксером Рико Верхувеном. Победа обяжет украинца вести переговоры о следующем поединке.

Ни сам Александр Усик, ни его команда не подтверждали эту информацию. Чемпион мира сохраняет интригу по поводу следующего соперника, хотя не собирается в ближайшие годы на пенсию. Не исключено, что в 2026 году ему придется провести два боя.

