Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииДом и огородШтабРынок трудаМир туризмаМодаКультРынок недвижимостиГламурСтильТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУВойнаМентальное здоровьеГороскопFashionЕвровидениеНацотборПередоваяПутешествияТрадицииПогодаПолитикаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаВойскоХроникиЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксЗдоровьеУкраина АрхивРезервОгоПризывЭкономистКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Стиль
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Спорт Усик может провести бой с Кабайелом в Германии

Усик может провести бой с Кабайелом в Германии

Ua ru
Дата публикации 3 мая 2026 16:33
Турки Аль аш-Шейх настаивает на проведения боя Усика с Кабайелом
Александр Усик (справа) демонстрирует чемпионский пояс. Фото: Reuters/Matthew Childs

Обладатель титулов WBC, WBA и IBF Александр Усик может провести следующий бой против Агита Кабайела. Инициатором переговоров выступает глава развлекательного ведомства Саудовской Аравии Турки Аль аш-Шейх. Возможный поединок рассматривается как титульный бой по версии The Ring.

Поединок состоится в случае победы Александра Усика над Рико Верхувеном в Египте, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на The Ring.

Стороны планируют обсудить организацию боя позже в этом году. В качестве вероятного места проведения рассматривается Германия, откуда родом Агит Кабайел. Речь идет о поединке в супертяжелом весе между действующим чемпионом и временным обладателем титула WBC. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Условие для переговоров о бое

Конкретные сроки могут зависеть от поединка, который состоится в конце мая у пирамид Гизы. Александр Усик удет защизать пояс по версии WBC в бою с кикбоксером Рико Верхувеном. Победа обяжет украинца вести переговоры о следующем поединке. 

Ни сам Александр Усик, ни его команда не подтверждали эту информацию. Чемпион мира сохраняет интригу по поводу следующего соперника, хотя не собирается в ближайшие годы на пенсию. Не исключено, что в 2026 году ему придется провести два боя. 

Читайте также:

Напомним, матч 26-го тура УПЛ между "Динамо" и "Шахтером" будет доступен для бесплатного просмотра.

Ранее мы также сообщали, как Марта Костюк отреагировала на победу в Мадриде и какие цели ставит на сезон. 

Александр Усик бокс Агит Кабайел
Андрей Андрущак - Редактор
Автор:
Андрей Андрущак
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации