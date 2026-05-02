Усик может встретиться с Кабайелом в обязательной защите титула WBC

Александр Усик во время тренировки. Фото: instagram.com/usykaa/

Чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик может получить обязательного соперника по линии WBC. Речь идет о возможном бое против Агита Кабайела. Организация может санкционировать поединок во второй половине 2026 года.

Решение ожидается после следующего боя украинца, запланированного на 23 мая, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на Boxing Scene.

Вероятность такого сценария подтвердил промоутер Фрэнк Уоррен. По его словам, WBC может официально назначить обязательную защиту сразу после ближайшего выступления Александра Усика. В таком случае украинский чемпион окажется перед выбором. Ему предстоит либо провести бой с обязательным претендентом, либо отказаться от титула.

Возможный сценарий после следующего боя

Немец Агит Кабайел является одним из ведущих претендентов в рейтинге WBC в супертяжелом весе. Он остается непобежденным на профессиональном ринге. Его кандидатура рассматривается как обязательная для чемпионского боя. Окончательное решение будет зависеть от позиции организации и команды Александра Усика.

Ситуация вокруг титула WBC может определиться в ближайшее время. Если бой будет санкционирован, сторонам предстоит согласовать условия поединка. В противном случае чемпион может освободить пояс. Это повлияет на дальнейшую расстановку сил в дивизионе.

Читайте также:

