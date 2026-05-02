Головна Спорт Усик може провести обов'язковий захист титулу WBC

Дата публікації: 2 травня 2026 17:25
Усик може зустрітися з Кабаєлом в обов'язковому захисті титулу WBC
Олександр Усик під час тренування. Фото: instagram.com/usykaa/

Чемпіон світу в суперважкій вазі Олександр Усик може отримати обов'язкового суперника по лінії WBC. Йдеться про можливий бій проти Агіта Кабаєла. Організація може санкціонувати поєдинок у другій половині 2026 року.

Рішення очікується після наступного бою українця, запланованого на 23 травня, повідомляють Новини.LIVE з посиланням на Boxing Scene.

Імовірність такого сценарію підтвердив промоутер Френк Воррен. За його словами, WBC може офіційно призначити обов'язковий захист відразу після найближчого виступу Олександра Усика. У такому разі український чемпіон опиниться перед вибором. Йому доведеться або провести бій з обов'язковим претендентом, або відмовитися від титулу. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Можливий сценарій після наступного бою

Німець Агіт Кабаєл є одним із провідних претендентів у рейтингу WBC у суперважкій вазі. Він залишається непереможеним на професійному рингу. Його кандидатура розглядається як обов'язкова для чемпіонського бою. Остаточне рішення залежатиме від позиції організації та команди Олександра Усика.

Ситуація навколо титулу WBC може визначитися найближчим часом. Якщо бій буде санкціоновано, сторонам належить узгодити умови поєдинку. В іншому випадку чемпіон може звільнити пояс. Це вплине на подальшу розстановку сил у дивізіоні.

Андрій Андрущак - Редактор
Автор:
Андрій Андрущак
