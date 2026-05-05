Главная Спорт Где и когда смотреть бой Усика с Верхувеном в Украине

Дата публикации 5 мая 2026 10:38
Бой Усик — Верхувен: где и когда смотреть в Украине
Александр Усик и Рико Верхувен во время битвы взглядов. Фото: Richard Pelham/Getty Images

Украинская платформа "Киевстар ТВ" получила права на трансляцию боя Александра Усика против Рико Верхувена. Поединок состоится 23 мая в Гизе. В Украине бой будет доступен с украинским комментарием.

Трансляция пройдет в рамках платного пакета платформы, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на пресс-службу "Киевстар".

Зрители в Украине смогут увидеть не только главный бой вечера с участием Александра Усика и Рико Верхувена. Платформа покажет полный файткард события. Также предусмотрен дополнительный контент перед поединком. Речь идет о пресс-конференции и официальной процедуре взвешивания. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Что известно о трансляции и бое Усик — Верхувен

Трансляция будет доступна пользователям с подпиской на пакет Премиум HD. Также бой смогут посмотреть зрители с тарифами, включающими расширенный спортивный контент. Отдельный канал будет посвящен событиям вокруг поединка Александра Усика с Рико Верхувеном. На нем покажут материалы, связанные с подготовкой бойцов.

На кону поединка будут стоять титулы The Ring и WBC в супертяжелом весе, принадлежащие Усику. Украинский боксер подходит к бою с рекордом 24 победы без поражений. Его соперник Рико Верхувен известен выступлениями в кикбоксинге. 

