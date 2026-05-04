Рико Верхувен травмировался за полтора месяца до боя с Усиком

Рико Верхувен после тренировки.

Нидерландский кикбоксер Рико Верхувен продолжает подготовку к поединку против Александра Усика. Бой запланирован на 23 мая и пройдет в Гизе. В рамках противостояния на кону будут стоять титулы WBC и The Ring.

При этом пояса WBA и IBF, которыми владеет украинец, разыгрываться не будут, напоминают Новини.LIVE со ссылкой на The Ring.

За несколько недель до боя Рико Верхувен провел прямой эфир, в котором показал последствия тренировок. На лице спортсмена заметны следы от спаррингов, включая синяки. Спортсмен рассказал о высокой интенсивности подготовки, но отметил, что такие травмы не помешают ему выйти на ринг. Команда 37-летнего бойца сосредоточена на адаптации к боксерскому формату поединка.

Карьера Рико Верхувена

Нидерландец является многократным чемпионом мира по кикбоксингу в супертяжелом весе и долгое время удерживает титул в организации Glory. Он считается одним из самых доминирующих бойцов в истории дисциплины.

Также у Рико Верхувена есть ограниченный опыт в профессиональном боксе. Единственный поединок по этим правилам он провел 30 октября 2015 года в Бухаресте против румынского бойца Богдана Дину. Бой состоялся в рамках тяжелого веса и завершился победой нидерландца единогласным решением судей. После этого Рико сосредоточился на выступлениях в Glory.

