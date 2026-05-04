Ріко Верхувен травмувався за півтора місяця до бою з Усиком

Ріко Верхувен після тренування. Фото: instagram.com/ricoverhoeven/

Нідерландський кікбоксер Ріко Верхувен продовжує підготовку до поєдинку проти Олександра Усика. Бій запланований на 23 травня і відбудеться в Гізі. У рамках протистояння на кону стоятимуть титули WBC і The Ring.

При цьому пояси WBA та IBF, якими володіє українець, розігруватися не будуть, нагадують Новини.LIVE з посиланням на The Ring.

За кілька тижнів до бою Ріко Верхувен провів прямий ефір, у якому показав наслідки тренувань. На обличчі спортсмена помітні сліди від спарингів, включаючи синці. Спортсмен розповів про високу інтенсивність підготовки, але зазначив, що такі травми не завадять йому вийти на ринг. Команда 37-річного бійця зосереджена на адаптації до боксерського формату поєдинку.

Кар'єра Ріко Верхувена

Нідерландець є багаторазовим чемпіоном світу з кікбоксингу в суперважкій вазі та довгий час утримує титул в організації Glory. Він вважається одним із найбільш домінуючих бійців в історії дисципліни.

Також у Ріко Верхувена є обмежений досвід у професійному боксі. Єдиний поєдинок за цими правилами він провів 30 жовтня 2015 року в Бухаресті проти румунського бійця Богдана Діну. Бій відбувся в рамках важкої ваги і завершився перемогою нідерландця одноголосним рішенням суддів. Після цього Ріко зосередився на виступах у Glory.

Читайте також:

Нагадаємо, відомого шотландського тренера сера Алекса Фергюсона госпіталізували після важливого для "Манчестер Юнайтед" матчу.

Також Новини.LIVE повідомляли про критичне зауваження Олександра Караваєва з приводу виступів "Динамо" цього сезону.