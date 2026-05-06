Девушка Верхувена показала тренировку перед боем с Усиком

Девушка-красавица Верхувена показала, как готовит любимого к бою с Усиком
Возлюбленная чемпиона Glory в супертяжелом весе Рико Верхувена Наоми ван Бим снова привлекла внимание фанатов единоборств. Она опубликовала серию фото и видео, на которых демонстрирует тренировки вместе с парнем перед его поединком с Александром Усиком.
Соответствующие кадры появились на ее странице в Instagram, сообщает портал Новини.LIVE.
Возлюбленная лично тренирует Верхувена
На опубликованных видео видно, как пара выполняет упражнения на пресс, кардио и функциональную выносливость. Верхувен активно работает вместе с Наоми, которая фактически выступает не только как партнерша, но и как персональный тренер. Она контролирует технику выполнения упражнений и задает темп тренировке, что подчеркивает ее роль в подготовке спортсмена.
Наоми имеет опыт в фитнес-индустрии и развивает собственный бренд NVB. Она работает тренером и консультантом по питанию, помогая клиентам сочетать физические нагрузки с правильным рационом. Именно этот подход она применяет в работе с Верхувеном.
Личная жизнь пары также остается в центре внимания. Они регулярно делятся совместными моментами с тренировок и путешествий, формируя образ одной из самых известных пар в кикбоксинге.
Верхувен является многолетним доминатором Glory в супертяжелом весе, а его бой с Усиком вызывает значительный интерес среди болельщиков боевых видов спорта.
