Девушка Верхувена показала тренировку перед боем с Усиком

Наоми ван Бим и Рико Верхувен. Фото: instagram.com/naomyvanbeem

Возлюбленная чемпиона Glory в супертяжелом весе Рико Верхувена Наоми ван Бим снова привлекла внимание фанатов единоборств. Она опубликовала серию фото и видео, на которых демонстрирует тренировки вместе с парнем перед его поединком с Александром Усиком.

Соответствующие кадры появились на ее странице в Instagram, сообщает портал Новини.LIVE.

Наоми ван Бим Фото: instagram.com/naomyvanbeem

Возлюбленная лично тренирует Верхувена

На опубликованных видео видно, как пара выполняет упражнения на пресс, кардио и функциональную выносливость. Верхувен активно работает вместе с Наоми, которая фактически выступает не только как партнерша, но и как персональный тренер. Она контролирует технику выполнения упражнений и задает темп тренировке, что подчеркивает ее роль в подготовке спортсмена.

Наоми имеет опыт в фитнес-индустрии и развивает собственный бренд NVB. Она работает тренером и консультантом по питанию, помогая клиентам сочетать физические нагрузки с правильным рационом. Именно этот подход она применяет в работе с Верхувеном.

Наоми ван Бим и Рико Верхувен. Фото: instagram.com/naomyvanbeem

Личная жизнь пары также остается в центре внимания. Они регулярно делятся совместными моментами с тренировок и путешествий, формируя образ одной из самых известных пар в кикбоксинге.

Читайте также:

Наоми ван Бим и Рико Верхувен. Фото: instagram.com/naomyvanbeem

Верхувен является многолетним доминатором Glory в супертяжелом весе, а его бой с Усиком вызывает значительный интерес среди болельщиков боевых видов спорта.