Конопля може перейти в Динамо з Шахтаря

Юхим Конопля під час матчу. Фото: пресслужба "Шахтаря"

Захисник "Шахтаря" та збірної України Юхим Конопля може продовжити кар'єру в чемпіонаті Хорватії. Інтерес до футболіста проявляє загребське "Динамо". Представники клубу вже контактували зі стороною гравця.

Хорвати готові запропонувати українцю вигідні фінансові умови, повідомляють Новини.LIVE з посиланням на "Футбол з вертольота".

Загребське "Динамо" розглядає Юхима Коноплю як пріоритетний варіант на позицію правого захисника. У клубі розраховують скористатися ситуацією з контрактом футболіста. Чинна угода гравця з "Шахтарем" закінчується у вересні. При цьому сам Конопля поки що не поспішає ухвалювати остаточне рішення і має намір вивчити кілька пропозицій.

Юхим Конопля працює на тренуванні. Фото: пресслужба "Шахтаря"

Що відомо про можливий трансфер Коноплі

У нинішньому сезоні 26-річний захисник провів 27 матчів за "Шахтар" у всіх турнірах. На його рахунку 2 забиті м'ячі та чотири результативні передачі. Transfermarkt оцінює вартість гравця приблизно в 5 мільйонів євро. Конопля також регулярно викликається до збірної України.

Загребське "Динамо" достроково стало чемпіоном Хорватії та гарантувало собі участь у Лізі чемпіонів сезону-2026/27. Команда випереджає найближчого переслідувача на 15 очок за три тури до завершення чемпіонату. Наразі президентом клубу є легендарний хорватський футболіст Звонімір Бобан.

Читайте також:

Нагадаємо, для переможця бою Тайсона Ф'юрі проти Ентоні Джошуа підготували унікальний чемпіонський пояс із чистого золота.

Раніше Новини.LIVE писали про інтерес донецького "Шахтаря" до колишнього футболіста олімпійської збірної України.