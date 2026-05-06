Конопля може перейти в Динамо з Шахтаря

Динамо зацікавилося одним із лідерів Шахтаря
Захисник "Шахтаря" та збірної України Юхим Конопля може продовжити кар'єру в чемпіонаті Хорватії. Інтерес до футболіста проявляє загребське "Динамо". Представники клубу вже контактували зі стороною гравця.
Хорвати готові запропонувати українцю вигідні фінансові умови, повідомляють Новини.LIVE з посиланням на "Футбол з вертольота".
Загребське "Динамо" розглядає Юхима Коноплю як пріоритетний варіант на позицію правого захисника. У клубі розраховують скористатися ситуацією з контрактом футболіста. Чинна угода гравця з "Шахтарем" закінчується у вересні. При цьому сам Конопля поки що не поспішає ухвалювати остаточне рішення і має намір вивчити кілька пропозицій.
Що відомо про можливий трансфер Коноплі
У нинішньому сезоні 26-річний захисник провів 27 матчів за "Шахтар" у всіх турнірах. На його рахунку 2 забиті м'ячі та чотири результативні передачі. Transfermarkt оцінює вартість гравця приблизно в 5 мільйонів євро. Конопля також регулярно викликається до збірної України.
Загребське "Динамо" достроково стало чемпіоном Хорватії та гарантувало собі участь у Лізі чемпіонів сезону-2026/27. Команда випереджає найближчого переслідувача на 15 очок за три тури до завершення чемпіонату. Наразі президентом клубу є легендарний хорватський футболіст Звонімір Бобан.
