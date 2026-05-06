Трансфер Зубкова: українцем зацікавився португальський гранд

Жозе Моурінью (ліворуч) перед тренуванням "Бенфіки".

Головний тренер "Бенфіки" Жозе Моурінью зацікавлений у підписанні українського вінгера "Трабзонспора" Олександра Зубкова. Португальський фахівець уважно стежить за виступами футболіста. Можливий трансфер може відбутися вже в літнє міжсезоння.

Моурінью хоче зміцнити центральну вісь португальської команди, повідомляють Новини.LIVE з посиланням на A Bola.

Одним із варіантів угоди розглядається обмін гравцями. У такому разі Олександр Зубков перейде до лісабонського клубу, а один із футболістів "Бенфіки" вирушить у зворотному напрямку. Інтерес Жозе Моурінью до українця пов'язують із його досвідом роботи в Туреччині. Тренер добре знайомий із місцевим ринком та можливостями гравців чемпіонату.

Олександр Зубков працює на тренуванні.

Що відомо про сезон Зубкова

У нинішньому сезоні хавбеку збірної України провів 34 матчі за "Трабзонспор" у всіх турнірах. На рахунку українця 3 забиті м'ячі та одинадцять результативних передач. Вінгер залишається одним із ключових гравців команди. Його орієнтовна трансферна вартість оцінюється приблизно в 7 млн євро.

Зубков також регулярно викликається до збірної України. Раніше футболіст виступав за донецький "Шахтар", з яким неодноразово ставав чемпіоном країни.

