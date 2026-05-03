Трубін на посварився з уболівальниками Бенфіки після важливого матчу

Анатолій Трубін під час матчу. Фото: Gualter Fatia/Getty Images

Голкіпер "Бенфіки" та збірної України Анатолій Трубін опинився в центрі конфлікту з уболівальниками. Інцидент стався після матчу 32-го туру чемпіонату Португалії проти "Фамалікана". Зустріч завершилася внічию 2:2.

Результат позбавив команду шансів на чемпіонський титул, повідомляють Новини.LIVE.

Фанати "Бенфіки" залишилися незадоволені тим, що команда втратила перемогу, ведучи з рахунком 2:0. Гостьовий сектор розташовувався поруч із воротами Анатолія Трубіна. Основна частина негативу була адресована саме українському воротареві. Тиск з боку трибун посилився після фінального свистка.

Trubin foi ofendido e mandou calar adeptos do Benfica após empate em Famalicão pic.twitter.com/dhLfMpiBhG — Record (@Record_Portugal) May 2, 2026

Реакція Трубіна та наслідки матчу

Анатолій відреагував на поведінку вболівальників жестом — приклав палець до губ. Після цього гравець не підійшов до фанатів разом із партнерами по команді. Більшість футболістів "Бенфіки" подякували вболівальникам за підтримку.

Нічия з "Фамаліканом" призвела довтрати шансів на чемпіонство. Переможцем турніру став "Порту". "Бенфіка" втратила можливість наздогнати лідера за тури, що залишилися, хоча команда Жозе Моурінью так жодного разу й не програла.

