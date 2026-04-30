Трансфер Трубіна: Бенфіка назвала умову

Анатолій Трубін перед матчем. Фото: instagram.com/anatoliytrubin81/

Португальська "Бенфіка" отримала кілька пропозицій щодо трансферу Анатолія Трубіна. Клуб готовий розглянути продаж воротаря збірної України в літнє трансферне вікно. Керівництво встановило орієнтовну вартість гравця на рівні 40 млн євро.

Інтерес до голкіпера виявляють клуби з різних ліг, повідомляють Новини.LIVE з посиланням на A Bola.

Деякі з пропозицій мають конкретний характер, що підвищує ймовірність угоди. Анатолій Трубін перейшов у "Бенфіку" з "Шахтаря" перед сезоном 2023/24. Донецький клуб зберігає відсоток від майбутнього перепродажу гравця. Це означає, що частина суми трансферу може бути спрямована українській стороні.

Анатолій Трубін рятує ворота "Бенфіки". Фото: Reuters/Pedro Nunes

Контракт та роль Трубіна в команді

Чинна угода українця з португальським клубом розрахована до 2028 року. Воротар є основним гравцем команди та регулярно виходить у стартовому складі. За час виступів Анатолій Трубін провів понад 140 матчів за "Бенфіку".

У поточному сезоні Трубін запам'ятався результативною дією в Лізі чемпіонів, де забив гол у компенсований час у матчі проти "Реала". Цей епізод став одним із ключових моментів турніру для його команди і допоміг їй вийти до плей-оф турніру.

