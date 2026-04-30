Трансфер Трубина: Бенфика назвала условие

Анатолий Трубин перед матчем. Фото: instagram.com/anatoliytrubin81/

Португальская "Бенфика" получила несколько предложений по трансферу Анатолия Трубина. Клуб готов рассмотреть продажу вратаря сборной Украины в летнее трансферное окно. Руководство установило ориентировочную стоимость игрока на уровне 40 млн евро.

Интересе к голкиперу проявляют клубы из разных лиг, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на A Bola.

Некоторые из предложений носят конкретный характер, что повышает вероятность сделки. Анатолий Трубин перешел в "Бенфику" из "Шахтера" перед сезоном 2023/24. Донецкий клуб сохраняет процент от будущей перепродажи игрока. Это означает, что часть суммы трансфера может быть направлена украинской стороне.

Анатолий Трубин спасает ворота "Бенфики". Фото: Reuters/Pedro Nunes

Контракт и роль Трубина в команде

Действующее соглашение украинца с португальским клубом рассчитано до 2028 года. Вратарь является основным игроком команды и регулярно выходит в стартовом составе. За время выступлений Анатолий Трубин провел более 140 матчей за "Бенфику".

В текущем сезоне Трубин запомнился результативным действием в Лиге чемпионов, где забил гол в компенсированное время в матче против "Реала". Этот эпизод стал одним из ключевых моментов турнира для его команды и помог ей выйти в плей-офф турнира.

Также Новини.LIVE сообщали, что главный тренер "Динамо" Костюк намерен вернуть Гусева в состав команды.

Ранее Новини.LIVE рассказывали о текущем состоянии "Шахтера" перед матчем с английским "Кристал Пэлас".