Дружина Трубіна відвідала престижний тенісний турнір

Красуня-дружина Трубіна відвідала Монте-Карло
Дружина воротаря збірної України Анатолія Трубіна Марина Галаган відвідала престижний тенісний турнір у Монте-Карло. На мастерсі вона з'явилася в стильному образі.
Марина поділилася світлинами з події в Instagram.
Дружина Трубіна відвідала Монте-Карло
На опублікованих фото Марина позує на трибунах під час матчів Monte-Carlo Masters. Для виходу обрала стриманий образ — чорний піджак у поєднанні зі світлими штанами та аксесуарами. Світлини зроблені безпосередньо на центральному корті турніру, де проходять матчі серії ATP.
На задньому плані видно заповнені трибуни та ґрунтове покриття корту, що є традиційним для турніру в Монте-Карло. Подія щороку збирає провідних тенісистів світу та велику кількість глядачів.
Зазначимо, що Monte-Carlo Masters входить до серії ATP Masters 1000 і вважається одним із найпрестижніших турнірів на ґрунтовому покритті. Змагання проходять у Монако та традиційно відкривають європейську частину ґрунтового сезону.
Дружина Трубіна регулярно ділиться моментами з подорожей та відвідування спортивних подій. Цього разу вона обрала тенісний турнір, який привертає увагу не лише шанувальників спорту, а й представників світського життя.
Трубін наразі виступає за португальську "Бенфіку" та є основним воротарем команди.
