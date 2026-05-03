Главная Спорт У Трубина возник неожиданный конфликт в Бенфике

У Трубина возник неожиданный конфликт в Бенфике

Дата публикации 3 мая 2026 15:44
Трубин на поссорился с болельщиками Бенфики после важного матча
Анатолий Трубин во время матча. Фото: Gualter Fatia/Getty Images

Голкипер "Бенфики" и сборной Украины Анатолий Трубин оказался в центре конфликта с болельщиками. Инцидент произошел после матча 32-го тура чемпионата Португалии против "Фамаликана". Встреча завершилась вничью 2:2.

Результат лишил команду шансов на чемпионский титул, сообщают Новини.LIVE.

Фанаты "Бенфики" остались недовольны тем, что команда упустила победу, ведя со счетом 2:0. Гостевой сектор располагался рядом с воротами Анатолия Трубина. Основная часть негатива была адресована именно украинскому вратарю. Давление со стороны трибун усилилось после финального свистка. 

Реакция Трубина и последствия матча

Анатолий отреагировал на поведение болельщиков жестом — приложил палец к губам. После этого игрок не подошел к фанатам вместе с партнерами по команде. Большинство футболистов "Бенфики" поблагодарили болельщиков за поддержку.

Ничья с "Фамаликаном" привела к потере шансов на чемпионство. Победителем турнира стал "Порту". "Бенфика" лишилась возможности догнать лидера за оставшиеся туры, хотя команда Жозе Моуринью так ни разу и не проиграла. 

