Шахтар хоче підписати Желізка з чемпіонату Польщі

Іван Желізко святкує гол. Фото: instagram.com/ivanzhelizko/

Донецький "Шахтар" розглядає можливість підписання півзахисника польської "Лехії" Івана Желізка. Український футболіст може покинути команду вже після завершення сезону. "Лехія" розраховує отримати за гравця щонайменше шість млн євро.

Український хавбек виступає на позиції опорного півзахисника, повідомляють Новини.LIVE з посиланням на KanalSportowy.

У поточному сезоні він провів 31 матч у всіх турнірах. На рахунку 25-річний Івана Желізка 6 забитих м'ячів і п'ять результативних передач. Українець є одним із ключових гравців польського клубу, що викликало інтерес з боку "Шахтаря".

Що відомо про можливий трансфер

Офіційних переговорів між клубами не підтверджено. При цьому польські медіа відзначають високу ймовірність кадрових змін у складі "Лехії" влітку. Одним із кандидатів на відхід називають саме Івана Желізка. Інтерес до футболіста з боку українських клубів фіксується не вперше.

Польську команду може покинути український воротар Богдан Сарнавський. У нинішньому сезоні 31-річний голкіпер провів лише один матч.

