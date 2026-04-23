Головна Спорт Ексгравець збірної України Марлос знайшов нове місце роботи

Ексгравець збірної України Марлос знайшов нове місце роботи

Дата публікації: 23 квітня 2026 23:59
Українець Марлос отримав посаду в академії бразильського клубу
Марлос у збірній України. Фото: УАФ

Колишній півзахисник "Шахтаря" та збірної України Марлос отримав посаду в академії бразильського клубу "Парана". Ексфутболіст розпочав роботу після завершення професійної кар’єри.

Про це повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на сайт "Парани".

Марлос в матче за Шахтер
Марлос в матчі УПЛ. Фото: "Шахтар"

Марлос працюватиме з бразильською молоддю

На новій посаді Марлос відповідатиме за організацію тренувального процесу юнацьких команд, а також за контроль за розвитком молодих гравців. Клуб розраховує, що досвід футболіста в Європі допоможе підготувати нове покоління виконавців.

Марлос завершив кар’єру в травні 2024 року. За час виступів він грав на позиції правого вінгера, але також міг діяти ліворуч або на позиції під нападником. Футболіст народився в Бразилії, однак отримав українське громадянство і виступав за національну збірну України.

Найуспішніший період його кар’єри пов’язаний із донецьким "Шахтарем". У складі "гірників" він провів 287 матчів, забив 74 голи та віддав 65 результативних передач.

Читайте також:

Також виступав за "Металіст" Харкова, бразильські "Сан-Паулу", "Курітібу" та "Атлетіко Паранаенсе".

Загалом на професійному рівні Марлос провів 554 матчі, у яких забив 107 голів і зробив 113 асистів. Його максимальна трансферна вартість за версією порталу Transfermarkt сягала 11 мільйонів євро у 2018 році.

"Парана" наразі виступає в другому дивізіоні чемпіонату штату Парана та намагається відновити свої позиції після вильоту із Серії D у 2022 році.

Запрошення Марлоса є частиною стратегії розвитку клубної академії та роботи з молодими талантами. Для самого ексгравця це перший досвід у тренерській та адміністративній сфері.

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE інформував, що Георгій Судаков може змінити клуб, а "Бенфіка" вже визначилася з його потенційною заміною.

Також Новини.LIVE повідомляв, що один із відомих боксерів публічно закликав Олександра Усика відмовитися від чемпіонських поясів.

Збірна України з футболу Бразилія Марлос
Андрій Котевич - Редактор, спортивний аналітик
Автор:
Андрій Котевич
