Українець Марлос отримав посаду в академії бразильського клубу

Колишній півзахисник "Шахтаря" та збірної України Марлос отримав посаду в академії бразильського клубу "Парана". Ексфутболіст розпочав роботу після завершення професійної кар’єри.

Марлос працюватиме з бразильською молоддю

На новій посаді Марлос відповідатиме за організацію тренувального процесу юнацьких команд, а також за контроль за розвитком молодих гравців. Клуб розраховує, що досвід футболіста в Європі допоможе підготувати нове покоління виконавців.

Марлос завершив кар’єру в травні 2024 року. За час виступів він грав на позиції правого вінгера, але також міг діяти ліворуч або на позиції під нападником. Футболіст народився в Бразилії, однак отримав українське громадянство і виступав за національну збірну України.

Найуспішніший період його кар’єри пов’язаний із донецьким "Шахтарем". У складі "гірників" він провів 287 матчів, забив 74 голи та віддав 65 результативних передач.

Також виступав за "Металіст" Харкова, бразильські "Сан-Паулу", "Курітібу" та "Атлетіко Паранаенсе".

Загалом на професійному рівні Марлос провів 554 матчі, у яких забив 107 голів і зробив 113 асистів. Його максимальна трансферна вартість за версією порталу Transfermarkt сягала 11 мільйонів євро у 2018 році.

"Парана" наразі виступає в другому дивізіоні чемпіонату штату Парана та намагається відновити свої позиції після вильоту із Серії D у 2022 році.

Запрошення Марлоса є частиною стратегії розвитку клубної академії та роботи з молодими талантами. Для самого ексгравця це перший досвід у тренерській та адміністративній сфері.

