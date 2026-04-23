Украинец Марлос получил должность в академии бразильского клуба

Бывший полузащитник "Шахтера" и сборной Украины Марлос получил должность в академии бразильского клуба "Парана". Экс-футболист приступил к работе после завершения профессиональной карьеры.

Об этом сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на сайт "Параны".

Марлос будет работать с бразильской молодежью

На новой должности Марлос будет отвечать за организацию тренировочного процесса юношеских команд, а также за контроль за развитием молодых игроков. Клуб рассчитывает, что опыт футболиста в Европе поможет подготовить новое поколение исполнителей.

Марлос завершил карьеру в мае 2024 года. За время выступлений он играл на позиции правого вингера, но также мог действовать слева или на позиции под нападающим. Футболист родился в Бразилии, однако получил украинское гражданство и выступал за национальную сборную Украины.

Самый успешный период его карьеры связан с донецким "Шахтером". В составе "горняков" он провел 287 матчей, забил 74 гола и отдал 65 результативных передач.

Также выступал за "Металлист" Харькова, бразильские "Сан-Паулу", "Куритибу" и "Атлетико Паранаэнсе".

Всего на профессиональном уровне Марлос провел 554 матча, в которых забил 107 голов и сделал 113 ассистов. Его максимальная трансферная стоимость по версии портала Transfermarkt достигала 11 миллионов евро в 2018 году.

"Парана" сейчас выступает во втором дивизионе чемпионата штата Парана и пытается восстановить свои позиции после вылета из Серии D в 2022 году.

Приглашение Марлоса является частью стратегии развития клубной академии и работы с молодыми талантами. Для самого экс-игрока это первый опыт в тренерской и административной сфере.

