Экс-игрок сборной Украины Марлос нашел новое место работы

Экс-игрок сборной Украины Марлос нашел новое место работы

Дата публикации 23 апреля 2026 23:59
Украинец Марлос получил должность в академии бразильского клуба
Марлос в сборной Украины. Фото: УАФ

Бывший полузащитник "Шахтера" и сборной Украины Марлос получил должность в академии бразильского клуба "Парана". Экс-футболист приступил к работе после завершения профессиональной карьеры.

Об этом сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на сайт "Параны".

Марлос в матче за Шахтер
Марлос в матче УПЛ. Фото: "Шахтер"

Марлос будет работать с бразильской молодежью

На новой должности Марлос будет отвечать за организацию тренировочного процесса юношеских команд, а также за контроль за развитием молодых игроков. Клуб рассчитывает, что опыт футболиста в Европе поможет подготовить новое поколение исполнителей.

Марлос завершил карьеру в мае 2024 года. За время выступлений он играл на позиции правого вингера, но также мог действовать слева или на позиции под нападающим. Футболист родился в Бразилии, однако получил украинское гражданство и выступал за национальную сборную Украины.

Самый успешный период его карьеры связан с донецким "Шахтером". В составе "горняков" он провел 287 матчей, забил 74 гола и отдал 65 результативных передач.

Также выступал за "Металлист" Харькова, бразильские "Сан-Паулу", "Куритибу" и "Атлетико Паранаэнсе".

Всего на профессиональном уровне Марлос провел 554 матча, в которых забил 107 голов и сделал 113 ассистов. Его максимальная трансферная стоимость по версии портала Transfermarkt достигала 11 миллионов евро в 2018 году.

"Парана" сейчас выступает во втором дивизионе чемпионата штата Парана и пытается восстановить свои позиции после вылета из Серии D в 2022 году.

Приглашение Марлоса является частью стратегии развития клубной академии и работы с молодыми талантами. Для самого экс-игрока это первый опыт в тренерской и административной сфере.

Сборная Украины по футболу Бразилия Марлос
Андрей Котевич - Редактор, спортивный аналитик
Автор:
Андрей Котевич
