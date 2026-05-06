Ямаль повернувся до тренувань після травми

Ламін Ямаль. Фото: Reuters

Вінгер "Барселони" та збірної Іспанії Ламін Ямаль розпочав новий етап відновлення після травми. 18-річний футболіст уже повернувся до роботи на футбольному полі.

Про це повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на інсайдера Фабріціо Романо.

Ямаль невдовзі повернеться на поле

За інформацією джерела, спочатку Ламін проходив реабілітацію у тренажерному залі, після чого перейшов до індивідуальних занять на газоні. Ямаль поступово наближається до повернення в загальну групу.

Футболіст отримав травму 22 квітня — у нього діагностували частковий розрив м’яза лівої ноги. Через це він пропустив частину матчів "Барселони" наприкінці сезону.

Очікується, що Ямаль зможе повністю відновитися до старту чемпіонату світу 2026 року. Турнір відбудеться в США, Мексиці та Канаді з 11 червня по 19 липня.

У поточному сезоні Ямаль провів 45 матчів у всіх турнірах. На його рахунку 24 забиті м’ячі та 18 результативних передач, що підтверджує його важливу роль у складі каталонського клубу.

