Головна Спорт Барселона та збірна Іспанії отримали хороші новини щодо Ямаля

Барселона та збірна Іспанії отримали хороші новини щодо Ямаля

Дата публікації: 6 травня 2026 08:55
Ямаль повернувся до тренувань після травми
Ламін Ямаль. Фото: Reuters

Вінгер "Барселони" та збірної Іспанії Ламін Ямаль розпочав новий етап відновлення після травми. 18-річний футболіст уже повернувся до роботи на футбольному полі.

Про це повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на інсайдера Фабріціо Романо.

Ламін Ямаль. Фото: Reuters

Ямаль невдовзі повернеться на поле

За інформацією джерела, спочатку Ламін проходив реабілітацію у тренажерному залі, після чого перейшов до індивідуальних занять на газоні. Ямаль поступово наближається до повернення в загальну групу.

Футболіст отримав травму 22 квітня — у нього діагностували частковий розрив м’яза лівої ноги. Через це він пропустив частину матчів "Барселони" наприкінці сезону.

Очікується, що Ямаль зможе повністю відновитися до старту чемпіонату світу 2026 року. Турнір відбудеться в США, Мексиці та Канаді з 11 червня по 19 липня.

У поточному сезоні Ямаль провів 45 матчів у всіх турнірах. На його рахунку 24 забиті м’ячі та 18 результативних передач, що підтверджує його важливу роль у складі каталонського клубу.

Нагадаємо, що поєдинок між Олександром Усиком і Ріко Верхувеном покажуть в Україні, а трансляція буде доступна на кількох платформах.

Водночас раніше портал Новини.LIVE писав, що Верхувен отримав ушкодження під час підготовки до бою, проте команда не змінює планів щодо його проведення.

Андрій Котевич - Редактор, спортивний аналітик
Андрій Котевич
