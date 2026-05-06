Ямаль вернулся к тренировкам после травмы

Ламин Ямаль. Фото: Reuters

Вингер "Барселоны" и сборной Испании Ламин Ямаль начал новый этап восстановления после травмы. 18-летний футболист уже вернулся к работе на футбольном поле.

Об этом сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на инсайдера Фабрицио Романо.

Ямаль вскоре вернется на поле

По информации источника, сначала Ламин проходил реабилитацию в тренажерном зале, после чего перешел к индивидуальным занятиям на газоне. Ямаль постепенно приближается к возвращению в общую группу.

Футболист получил травму 22 апреля — у него диагностировали частичный разрыв мышцы левой ноги. Из-за этого он пропустил часть матчей "Барселоны" в конце сезона.

Ожидается, что Ямаль сможет полностью восстановиться к старту чемпионата мира-2026. Турнир состоится в США, Мексике и Канаде с 11 июня по 19 июля.

В текущем сезоне Ямаль провел 45 матчей во всех турнирах. На его счету 24 забитых мяча и 18 результативных передач, что подтверждает его важную роль в составе каталонского клуба.

