Барселона и сборная Испании получили хорошие новости по Ямалю

Барселона и сборная Испании получили хорошие новости по Ямалю

Дата публикации 6 мая 2026 08:55
Ямаль вернулся к тренировкам после травмы
Ламин Ямаль. Фото: Reuters

Вингер "Барселоны" и сборной Испании Ламин Ямаль начал новый этап восстановления после травмы. 18-летний футболист уже вернулся к работе на футбольном поле.

Об этом сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на инсайдера Фабрицио Романо.

Ламин Ямаль
Ламин Ямаль. Фото: Reuters

Ямаль вскоре вернется на поле

По информации источника, сначала Ламин проходил реабилитацию в тренажерном зале, после чего перешел к индивидуальным занятиям на газоне. Ямаль постепенно приближается к возвращению в общую группу.

Футболист получил травму 22 апреля — у него диагностировали частичный разрыв мышцы левой ноги. Из-за этого он пропустил часть матчей "Барселоны" в конце сезона.

Ожидается, что Ямаль сможет полностью восстановиться к старту чемпионата мира-2026. Турнир состоится в США, Мексике и Канаде с 11 июня по 19 июля.

Читайте также:

В текущем сезоне Ямаль провел 45 матчей во всех турнирах. На его счету 24 забитых мяча и 18 результативных передач, что подтверждает его важную роль в составе каталонского клуба.

Напомним, что поединок между Александром Усиком и Рико Верхувеном покажут в Украине, а трансляция будет доступна на нескольких платформах.

Также ранее портал Новини.LIVE писал, что Верхувен получил повреждение во время подготовки к бою, однако команда не меняет планов по его проведению.

Барселона Сборная Испании по футболу Ламин Ямал
Андрей Котевич - Редактор, спортивный аналитик
Автор:
Андрей Котевич
