Нападник київського Динамо обійшов Ламіна Ямала у світовому рейтингу

Нападник київського Динамо обійшов Ламіна Ямала у світовому рейтингу

Дата публікації: 5 травня 2026 20:19
Пономаренко очолив світовий рейтинг, де обійшов Ламіна Ямала
Матвій Пономаренко. Фото: "Динамо" Київ

Український форвард київського "Динамо" Матвій Пономаренко став найефективнішим молодим футболістом світу за версією авторитетної аналітичної організації CIES Football Observatory. Нападник київського "Динамо" очолив рейтинг гравців до 21 року.

Про це повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на CIES.

Пономаренко став найкращим у світі

Український форвард продемонстрував найкращий показник серед усіх футболістів топ-50 ліг — 1,07 результативної дії в середньому за 90 хвилин. До цього показника входять забиті м’ячі та гольові передачі, що робить показник Пономаренка найкращим серед гравців до 21 року.

Друге місце в рейтингу посів вінгер "Барселони" Ламін Ямаль із показником 1,01. Третю позицію розділили одразу два футболісти — Андрій Костич із "Партизана" та Мілан Рехуш із "Кошице", які мають по 0,92 результативної дії в середньому за матч.

До десятки також увійшли представники, зокрема Міка Годтс із "Аякса", півзахисник "Айнтрахта" Джан Узун, форвард "Шахтаря" Кауан Еліас, а також Оскар Кабіт із "Люцерна" і Карлос Еспі з "Леванте".

Пономаренко не лише випередив одного з головних талантів світового футболу Ямаля, а й підтвердив статус одного з найкращих молодих футболістів УПЛ, який цього сезону у 14 матчах забив 12 голів.

Пономаренко наразі має контракт із "Динамо" до 31 грудня 2028 року. Авторитетний статистичний портал Transfermarkt оцінює гравця у 6 млн євро.

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE повідомляв, що Ріко Верхувен зазнав травми напередодні поєдинку з Олександром Усиком, однак бій планують провести у заплановані терміни.

Також Новини.LIVE інформував, де і коли в Україні можна буде переглянути цей поєдинок, який відбудеться 23 травня.

Андрій Котевич - Редактор, спортивний аналітик
Автор:
Андрій Котевич
