У Динамо визначили суму, яку хочуть отримати за Пономаренка

Київське "Динамо" отримало пропозиції про продаж свого вихованця Матвія Пономаренка. Інтерес до 20-річного форварда виявляють клуби з Іспанії, Німеччини, Франції та Англії. Йдеться про потенційні трансфери перед літнім вікном.

У клубі вже позначили свою позицію щодо можливого продажу гравця, повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на TeamTalk.

Серед зацікавлених команд називають дортмундську "Боруссію" та "РБ Лейпциг". Також предметний інтерес до футболіста проявляє "Брентфорд". Клуби з Іспанії зверталися до "Динамо" із запитом щодо вартості Матвія Пономаренка. Кияни раніше відхилили пропозицію в розмірі близько 20 млн євро.

"Динамо" визначило ціну на Пономаренка

У керівництві "біло-синіх" розраховують отримати за нападника не менше 25 млн євро. При цьому сума може збільшитися ближче до відкриття трансферного вікна. Контракт Пономаренка з клубом діє до кінця 2028 року. За даними Transfermarkt, його поточна ринкова вартість становить близько 6 млн євро.

У поточному сезоні Пономаренко є одним із лідерів атаки команди. Після 24 турів він очолює гонку бомбардирів УПЛ, забивши 10 голів у 12 матчах. Такий самий показник у форварда "Зорі" Пилипа Будківського, але за результатами 21 гри.

Також Пономаренко нещодавно дебютував за збірну України і відзначився голом у матчі плей-оф відбору на чемпіонат світу 2026 року проти Швеції.

