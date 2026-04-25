В Динамо определили сумму, которую хотят получить за Пономаренко

Матвей Пономаренко празднует гол.

Киевское "Динамо" получило предложения о продаже своего воспитанника Матвея Пономаренко. Интерес к 20-летнему форварду проявляют клубы из Испании, Германии, Франции и Англии. Речь идет о потенциальных трансферах перед летним окном.

В клубе уже обозначили свою позицию по возможной продаже игрока, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на TeamTalk.

Среди заинтересованных команд называют дортмундскую "Боруссии" и "РБ Лейпциг". Также предметный интерес к футболисту проявляет "Брентфорд". Клубы из Испании обращались в "Динамо" с запросом по стоимости Матвея Пономаренко. Киевляне ранее отклонили предложение в размере около 20 млн евро.

Матвей Пономаренко (слева) борется за мяч. Фото: пресс-служба "Динамо"

"Динамо" определило цену на Пономаренко

В руководстве "бело-синих" рассчитывают получить за нападающего не менее 25 млн евро. При этом сумма может увеличиться ближе к открытию трансферного окна. Контракт Пономаренко с клубом действует до конца 2028 года. По данным Transfermarkt, его текущая рыночная стоимость составляет около 6 млн евро.

В текущем сезоне Пономаренко является одним из лидеров атаки команды. После 24 туров он возглавляет гонку бомбардиров УПЛ, забив 10 голов в 12 матчах. Такой же показатель у форварда "Зари" Филипа Будковского, но по результатам 21 игры.

Читайте также:

Также Пономаренко недавно дебютировал за сборную Украины и отметился голом в матче плей-офф отбора на чемпионат мира 2026 года против Швеции.

