Пономаренко та Редушко стали головними активами Динамо

Матвій Пономаренко святкує гол у ворота "Шахтаря". Фото: пресслужба "Динамо"

Експерт Олег Федорчук прокоментував гру нападника "Динамо" Матвія Пономаренка в матчі проти "Шахтаря". Кияни поступилися з рахунком 1:2, проте форвард відзначився ефектним голом. Він вразив ворота ударом практично з центру поля.

Цей епізод став одним із ключових у грі, повідомляють Новини.LIVE із посиланням на "Український футбол".

Реклама

Олег Федорчук зазначив, що гол не був випадковим. На його думку, Матвій Пономаренко продемонстрував низку важливих якостей. Експерт звернув увагу на вміння форварда діяти під тиском та створювати моменти. Також він підкреслив, що нападник "Динамо" був не завжди забезпечений підтримкою партнерів в атаці.

Матвій Пономаренко та Богдан Редушко. Фото: пресслужба "Динамо"

Як оцінили гру Пономаренка

Фахівець вважає, що виступ вихованця "біло-синіх" міг привернути увагу європейських скаутів. Він виділив два епізоди: сам гол і момент наприкінці зустрічі. За оцінкою Федорчука, подібні дії можуть істотно підвищити трансферну вартість Матвія Пономаренка. У поточному сезоні футболіст є найкращим бомбардиром УПЛ.

Реклама

Також експерт відзначив гру Богдана Редушка, який почав виходити на поле в цьому сезоні. Федорчук висловив думку, що вона футболіста стануть головними активами "Динамо" в майбутньому. При цьому трансферна вартість Пономаренка почала зростати і за останній час могла збільшитися на 10 млн євро.

Читайте також:

Реклама

"Залишилося чотири тури, і наздогнати їх уже неможливо. "Динамо" потрібно зосередитися на своїй грі та результаті. Команда повинна боротися хоча б за третє місце", — заявив Федорчук.

У чемпіонаті Матвій Пономаренко провів за "Динамо" 14 матчів та забив 12 голів. Він став одним із лідерів атаки команди. Наступний матч "Динамо" проведе 9 травня проти ЛНЗ.

Нагадаємо, раніше майбутній суперник Олександра Усика Ріко Верхувен отримав болючий удар в обличчя.

Також Новини.LIVE писали, що протистояння Усика та Верхувена можна буде побачити в Україні в прямому ефірі.